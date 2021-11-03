İmar barışı 2022 | İmar barışı yeniden çıkar mı? İmar affı tekrar çıkacak mı? Kaçak ve ruhsata aykırı yapılar için geçtiğimiz yıl çıkartılan 3194 sayılı İmar Kanunu’na ilave edilen geçici 16. Madde ile milyonlarca kişi mevzuata aykırı konutlarına yapı kayıt belgesi aldı. İmar barışına başvurarak yapı kayıt belgesi alanların evleri krediye uygun hale geldi. İmar barışına başvuramayanlar ve başvuru harcını yatıramayanlar yeni bir imar barışı çıkmasını bekliyor. Peki imar barışı yeniden çıkacak mı? 2022'de imar affı çıkar mı?

İmar barışı 2022 | İmar barışı yeniden çıkar mı? İmar affı tekrar çıkacak mı? Kaçak ve ruhsata aykırı yapılar için geçtiğimiz yıl çıkartılan 3194 sayılı İmar Kanunu'na ilave edilen geçici 16. Madde ile milyonlarca kişi mevzuata aykırı konutlarına yapı kayıt belgesi aldı. İmar barışına başvurarak yapı kayıt belgesi alanların evleri krediye uygun hale geldi. İmar barışına başvuramayanlar ve başvuru harcını yatıramayanlar yeni bir imar barışı çıkmasını bekliyor. Peki imar barışı yeniden çıkacak mı? 2022'de imar affı çıkar mı?

Ülkemizde ne yazık ki milyonlarca konutun yapı kayıt belgesi yok. Yapı kayıt belgesi olan binaların da bir bölümü mevzuata aykırı olarak inşa edilmiş ve "kaçak" olarak adlandırılıyor. Milyonlarca binanın sorunu olan bu duruma geçtiğimiz yıllarda bir çözüm getirebilmek amacıyla imar barışı uygulaması devereye sokulmuştu. İmar barışı (imar affı) ile birlikte milyonlarca konut yapı kayıt belgesi aldı. İmar barışına başvuramayan ve başvuru sürecini kaçıranlar İmar barışı yeniden çıkar mı? İmar affı tekrar çıkacak mı? sorularını soruyor. İşte imar barışına ilişkin detaylar...

İmar barışı yeniden çıkar mı?

İmar barışı ile 10 milyondan fazla yapı kayıt altına alındı. Yeni bir imar affının şu anda gündeme gelmesinin imkansız olacağı tahmin ediliyor zira daha önceki imar affı ile birlikte milyonlarca konut yapo kayıt belgesini aldı. İmar Barışı'nın belki on yıllar içinde tekrarı bile mümkün değil.

İmar Barışı nedir?

İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşlarımızın imar sorunlarının çözülmesidir.

Ülkemizdeki imara aykırı yapıların %50'in üzerinde olduğu bilinmektedir. Bu da yaklaşık olarak 13 milyon bağımsız birime tekabül etmektedir. Bu yapılarda daha çok dar gelirli vatandaşlar oturmaktadır. Yapılan yasal düzenleme ile ülkemizde imar barışını sağlamak maksadı hedeflemiştir. Yapılardaki mevcut aykırılıkların büyük çoğunluğu 1950-2000 yılları arasındaki yapılaşmalardan kaynaklanmaktadır. Vatandaş ve Belediyeler arasında ortaya çıkan imardan kaynaklı sorunlar mahkemelerde altından kalkılamayacak kadar dosyaların birikmesine yol açmaktadır. Ayrıca Belediyeler imara aykırı yapılarla ilgili olarak yıkım işlemini bir çok sebepten dolayı gerçekleştirememektedir.

Vatandaşlar bu ihtilaflardan dolayı oturdukları evlerine su, elektrik ve doğal gaz bağlatamamakta ya da kaçak kullanım yapmaktadır. Konut veya iş yerleri

ekonomik olarak bir değer ifade etmemektedir. Fabrika ve konut yapıları ticari piyasalarda ipotek veya teminat olarak gösterilememektedir. Bu sorunların ortadan kaldırılması için geçtiğimiz yıllarda imar barışı uygulaması devereye sokuılmuştu.

İmar barışı detayları

1-) İmar barışı hangi yapıları kapsar? 31 Aralık 2017'den önce yapılmış yapıları kapsar.

2-) Yapı kayıt belgesi nedir? İmar barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

3-) Yapı kayıt belgesi, kalıcı imar hakkı sağlar mı? Yapı kayıt belgesi imar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda, yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

4-) İmar barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak? Yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.

5-) Yapı kayıt belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi? Evet bağlanabilecek.

6-) İmar barışı kapsamında kat mülkiyetine geçiş olacak mı? Yapı kayıt belgesi aldıktan sonra isteyen malikler, tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme (yüzde 3) yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.

7-) Başvuru yapıldığı takdirde yapı kayıt belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek? Bedelin 31 Aralık 2018'e kadar yatırılması gerekiyor.

8-) Hangi yapılar imar barışından faydalanamayacak? Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar. Hazine'ye ait sosyal donatı için tahsisli arazilerdeki yapılar. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun Geçici 16'ncı maddesinde belirtilen istisnai alanlardaki yapılar faydalanamayacak.

9-) Hazine taşınmazı üzerindeki yapıların durumu ne olacak? Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da imar barışından faydalanabilecek.

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10-) Yapı kayıt belgesi ne zamana kadar geçerli? Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.