İmar barışı 2022 | İmar affı 2022'de yeniden çıkar mı? İmar barışı tekrar çıkacak mı? Kaçak ve yönetmeliğe aykırı yapılmış konutların affı için 2018 yılında çıkartılan İmar Barışı uygulamasının yeniden çıkıp çıkmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2018'de çıkan imar barışına 10 milyondan fazla başvuru oldu. Çeşitli nedenlerden dolayı başvurusunu yapamayanlar 2022 yılında yeni bir imar affı bekliyor. Konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan ev sahiplerini ilgilendiren flaş imar barışı açıklaması geldi.

İmar barışı 2022 | İmar affı 2022'de yeniden çıkar mı? İmar barışı tekrar çıkacak mı? Kaçak ve yönetmeliğe aykırı yapılmış konutların affı için 2018 yılında çıkartılan İmar Barışı uygulamasının yeniden çıkıp çıkmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2018'de çıkan imar barışına 10 milyondan fazla başvuru oldu. Çeşitli nedenlerden dolayı başvurusunu yapamayanlar 2022 yılında yeni bir imar affı bekliyor. Konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan ev sahiplerini ilgilendiren flaş imar barışı açıklaması geldi.

İmar barışı denilen uygulama 2018 yılının Haziran ayında uygulamaya konmuştu. Ülkemizde 13 milyon kaçak ve iskansız yapıyı kapsayan İmar Barışı'na 10 milyondan fazla başvuru yapıldı. İmar barışına evlerine tapu çıkarmak, doğalgaz ve iskan sorunlarını çözmek isteyenler büyük ilgi gösterdi. İmar barışı ücretlerinin yüksek gelmesi gibi nedenlerden dolayı imar affını kaçıranlar yeni bir imar affının çıkmasını dört gözle beklemeye başladı.

İmar barışı 2022

Devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmak için geçtiğimiz yıllarda İmar Affı uygulaması devreye sokuldu. 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamına alındı. İmar barışından 2018'de 10 milyondan fazla yapı yararlandı. 2022 yılında ise imar barışının yeniden çıkması pek çok konut sahibi tarafından bekleniyor.

İmar affı 2022'de yeniden çıkar mı?

Vatandaşlar "yeni imar affı çıkar mı?" sorusuna yanıt arrıyordu. Beklenen yanıt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Kurum açıklaması ile imar affı bekleyenleri üzdü. Yeni bir imar barışının yapılıp yapılamayacağına ilişkin soru üzerine Bakan Kurum, "Şu an için yeni bir imar barışı söz konusu değil." açıklamasını yaptı.

İmar barışı tekrar çıkacak mı?

İmar barışının yeniden çıkması oldukça zor görünüyor. 3194 sayılı İmar Kanunu'na ilave edilen geçici 16. Madde ile 2018 yılında uygulamaya konan imar barışından 10 milyondan fazla konut yararlandı. Yani Türkiye'de iskana ve ruhsata aykırı yapıların büyük çoğunluğu imar affından yararlandı. Yeni bir imar barışı uygulamasının çıkması oldukça zor görünüyor.

İmar barışı neden çıktı?

Yapılardaki mevcut aykırılıkların büyük çoğunluğu 1950-2000 yılları arasındaki yapılaşmalardan kaynaklanmaktadır. Vatandaş ve Belediyeler arasında ortaya çıkan imardan kaynaklı sorunlar mahkemelerde altından kalkılamayacak kadar dosyaların birikmesine yol açmaktadır. Ayrıca Belediyeler imara aykırı yapılarla ilgili olarak yıkım işlemini bir çok sebepten dolayı gerçekleştirememektedir. Vatandaşlar bu ihtilaflardan dolayı oturdukları evlerine su, elektrik ve doğal gaz bağlatamamakta ya da kaçak kullanım yapmaktadır. Konut veya iş yerleri ekonomik olarak bir değer ifade etmemektedir. Fabrika ve konut yapıları ticari piyasalarda ipotek veya teminat olarak gösterilememektedir.

İmar affı faydaları neler?

» İmar Barışı'ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanabilecektir.

» Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacaktır. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacaklardır.

» İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir.

» Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebileceklerdir.

.