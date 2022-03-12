İmamoğlu uyardı: Güneş kimseyi aldatmasın, bugün en yoğun kar yağışını yaşayacağız

Bugün diğer günlerin tamamı kadar bir kar yağışının öğleden sonra beklendiğini ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'En yoğun kar yağışını yaşayacağız. Güneş kimseyi aldatmasın. Dışarıya çıkılmaması mecbur olmadıkça asla araba kullanılmamasını rica ederiz' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, karın etkisi altındaki İstanbul'daki son durum hakkında AKOM'dan bilgi verdi.

İmamoğlu, "Bugün 12 Mart cumartesi günü bu gece daha doğrusu sabaha karşı son 30 yılın en soğuk derecesi ölçüldü. Mart ayının en soğuk gecesini yaşamış olduk. Bu soğuk havanın özellikle kuzey kesimlerinde daha düşük derecelerde olduğu iletildi. Ve hatta eksi 7-8!'e kadar varabileni bunun hissedilen dereceleri de eksi 15'lere kadar düştüğü tarafımıza bildirildi. Bu Sibirya soğudu diye tariflenen havanın şehrimize ne kadar yüksek bir etki gösterdiğinin de ölçümü diyebiliriz. İstanbul'un bu sütrece en doğru şekliyle hazırlık yapmasının herkesin bir paylaş olmasının, maksimum seviyede 16 milyon hemşerimiz buna destek vermesini yaşıyoruz" diye konuştu.

Bugün diğer günlerin tamamı kadar bir kar yağışının öğleden sonra beklendiğini ifade eden İmamoğlu, "En yoğun kar yağışını yaşayacağız. Güneş kimseyi aldatmasın. Dışarıya çıkılmaması mecbur olmadıkça asla araba kullanılmamasını rica ederiz" dedi.

Öte yandan İmamoğlu, açıklık nedeniyle geçici bir süre kapatılan Unkapanı Köprüsü ile ilgili de bilgi verdi. İmamoğlu, "Bugünü yarını çok tedbirli geçirelim. Bir bilgiyi daha belirtmek isterim ki Unkapanı Köprüsü çok konuşuldu: Saat 123'de köprü trafiğe kapatıldı. Yapılan incelemeler neticesinde köprüde hiçbir yapısal sorun yok. Açılır kısmına müdahale edildi. Zincirlerde gerdirme işlemi uygulanarak saat 17.00 itibarıyla köprü trafiğe açıldı. Denizin üzerinde Unkapanı köprüsü kara kısmındaki üst geçitte yaptığımız inşaatla bir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da karla mücadele devam ediyor

Öte yandan İstanbul'da 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.