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İmamoğlu uyardı: Çok zaruri olmadıkça vatandaşlarımız trafiğe çıkmasınlar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) karın etkisi altındaki İstanbul'daki gelişmeleri aktardı.

3 Saat Önce
2022-03-11 10:00:47
İmamoğlu uyardı: Çok zaruri olmadıkça vatandaşlarımız trafiğe çıkmasınlar

"Vatandaşlarımızın işbirliği en kritik konumuz" diyen İmamoğlu, "Bütün bu tedbirlerin yanı sıra bir miktar TIR girişleri açıldı ama yine sabah saatlerinde TIUR girişleri kapatıldı. Otobüs seferleri kapatıldı. Bütün bu tedbirler var ama esas olan 16 milyon vatandaşımızın bizimle uyumlu olmaları. Çok zaruri olmadıkça vatandaşlarımız trafiğe çıkmasınlar. Bu akşam da karın yoğunlaşması söz konusuyken, yetkili arkadaşlarımın ifadesi ile cumartesi günü kar yağışı hususunda belki de en yoğun gün olacak" dedi.

Boğaz hattındaki ulaşımın durdurulduğunu açıklayan İmamoğlu, "Şehir hatları hizmet veremiyor" dedi, şunları kaydetti:

"Toplu taşıma konusunda daha önce de ifade ettiğimiz gibi raylı sistemler gece 2'ye kadar İETT hatlarımız devam ediyor gece 24.0'e kadar devam edeceğini duyurduğumuz şehir hatlarıyla ilgili ne yazık ki liman başkanlığının özellikle görüş mesafesi ve diğer fırtına hassasiyetlerden dolayı boğaz hattındaki ulaşımı durdurduğunu da buradan beyan edelim. Bir gelişme olursa sizlerle bunu paylaşacağız. Şu anda şehir hatları hizmet veremiyor. Sadece T5 hattımızda Alibeyköy-Eminönü hattında bir kısım özellikle raylardan enerji alan bir hat olduğu için kar yığıntısı oluşan noktalardaki kesintiden ötürü orada bir sıkıntı yaşanıyor. Ama o hatta da İETT'miz otobüs seferlerimiz bu mağduriyeti gidermek için ek seferlerle vatandaşlarımızı destekliyorlar."

İmamoğlu vatandaşları, "Bugün yağış devam edecek belli aralıklarla dönme dönem durmuş olması vatandaşlarımızı lütfen aldatmasın. Yola çıktığınız noktada hiçbir şey olmayabilir birkaç kilometre ileride sizi kar karşılayabilir hava koşulları hazırlıksız yakalandığınız noktada başkalarının da hayatlarını tehlikeye atabilirsiniz. Cumartesi için ekstra bir program düşünüyorsanız lütfen yapmayın çünkü cumartesi bu 5 günün en yoğun kar yağışının olacağı gün. Dolayısıyla bu hassasiyeti özellikle yarın için gösterin. Evinizde kalın, toplu taşıma kullanın" diyerek uyardı. .

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