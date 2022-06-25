İmamoğlu duyurdu: Öğrenci bursları 4 bin 500 tl'ye yükseliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite öğrencilerine verdikleri bursun 3 bin 200 TL'den 4 bin 500 TL'ye çıkarılacağını açıkladı.

Dün bir basın lansmanı ile İBB'nin 3 yılını özetleyen İmamoğlu, geçtiğimiz yıl 3 bin 200 lira olan İBB bursunun bu yıl 4 bin 500 liraya çıkarıldığını açıkladı. İmamoğlu'nun konuyla ilgili sözleri şöyle oldu:

'75 bin üniversite öğrencisine yıllık 4 bin 500 burs vereceğiz. ‘Yıllardır partimizi üniversite öğrencilerine burs veremiyoruz çünkü bu iptal edildi AYM'de CHP tarafından' dediler ya. Nasıl çatır çatır verildiğini gösterdik. Niyetiniz vermekse bunu verirsiniz, kimsede bize hesap sormadı. Başkasına vermeyi tercih ediyorsanız o da sizin tercihiniz. Biz gençlere verirken gururla veriyoruz.

"SENEYE YURT KAPASİTESİNİ 5 BİN YATAĞA ÇIKARIYORUZ"

Belediyemiz tarihinde ilk kez üniversiteler için 622 yatak kapasiteli 3 kız öğrenci yurdunu açtık. Bir erkek öğrenci yurduda açılışta. Eylül ayında üniversite öğrencilerimizin karşısına tam 2 bin 700 yatak kapasitesi ile çıkıyoruz. Seneye bunu 5 bin yatak kapasitesine çıkaracağız.' .