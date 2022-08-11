İmamoğlu AKOM'dan 'kuvvetli yağış' uyarısında bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'da açıklamalarda bulundu.

"Bugün sabah itibariyle İstanbul boğaz hattında yoğun bir yağış bekleniyordu. Ama henüz öyle bir yağış gerçekleşmedi" diyen İBB başkanı, "Meteoroloji uzmanı arkadaşlarımızın aktardığı bilgiler ışığında yağmur İstanbul'un doğusuna kaymış durumda. Yağmurun Kocaeli ve Sakarya hattında daha etkili olacağı öngörüsü var" dedi. İmamoğlu Şile, Kartal, Tuzla hattını uyararak, "Bugünü kontrollü bir şekilde geçireceğiz. Teyakkuzdayız" diye konuştu.

"Bir yağmur beklentisi içerisindeydik. Dünden beri süreç devam ediyor. Bu konuda hem AFAD'ın hem de AKOM'un yaptığı yağmur uyarısıyla beraber kurumumuz bu hafta başından beri teyakkuzda, yoğun bir çalışma içerisinde. Şu anda bütün ilgili kurumlarımızın yöneticileri burada" diyen İmamoğlu şunları kaydetti:

"Açıkçası sabaha karşı saatlerinden itibaren de kontrolü buradan yürütüyoruz. İstanbul genelin de şu anda hazır olan 4 bin 625 personelimiz sahada. Yaklaşık 1831 araç ekipmanla birlikte de vatandaşlarımızın yaşayacağı zorluklara dair hazırlıklarını yapmış şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Dün itibariyle Arnavutköy, Başakşehir, Eyüpsultan'da başlayan ilerleyen saatlerde de Silivri, Çatalca, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yağış etkili olmuştu. Çok kayda değer ve insanlarımızı mağdur edecek büyük oranda aksilik yaşanmadı. Bugün sabah itibariyle İstanbul boğaz hattında yoğun bir yağış bekleniyordu. Ama henüz öyle bir yağış gerçekleşmedi.

Meteoroloji uzmanı arkadaşlarımızın aktardığı bilgiler ışığında yağmur İstanbul'un doğusuna kaymış durumda. Kocaeli ve Sakarya hattında daha etkili olacağı öngörüsü var. Saat 3'e kadar İstanbul'da bu ihtimalin kapsamında daha çok doğu ilçelerimizde, Şile, Kartal, Tuzla hattında daha etkili olacağı öngörülüyor. Biz yine de bugünü kontrollü bir şekilde geçireceğiz.

Bizim yaşadığımız afet süreçlerinde yaşadığımız sorunların bir tanesi geçmişten gelen bazı ihmaller giderilmediyse süreç İstanbul'u sıkıntıya sokabiliyor. Ama gerçekten iddia ile ifade etmeliyim ki biz 2.5 yıla yakındır İstanbul'un altyapı ile ilgili ciddi bir sorun kısmını çözmüşüz diyebilirim. Ama yatırımlar devam ediyor. Bu rakam 11 milyarın üzerine çıktı. Bir yatırım yaptığımızın İstanbullular tarafından bilinmesini istiyorum."