İmam Muhsin Kara kimdir? Muhsin Kara hangi camide görevli?
Suudi Arabistan'da düzenlenen ezan okuma yarışması ve Kuran-ı Kerim'deki sesiyle jüri üyelerini etkileyen İmam Muhsin Kara, jürilerden aldığı oylarla finale damgasını vurdu. Peki, İmam Muhsin Kara kimdir? İmam Muhsin Kara nereli ve kaç yaşında?
2022-04-23 17:24:13
Suudi Arabistan'da güzel bir Kuran ve ezan okuma yarışması düzenlendi ve yarışmaya aslen Van Ercişli imam Muhsin Kara katıldı. Yarışmada sesiyle tüm jüri üyelerinin hayranlarını kazanan İmam Muhsin Kara, 4 finalistin yanına adını yazdırdı.
İmam Muhsin Kara'nın final yapmasının ardından birçok kullanıcı Muhsin Kara'nın kim olduğunu merak etmeye başladı. İşte Muhsin Kara hakkında bilgiler.
İmam Muhsin Kara kimdir?
Muhsin Kara, 1990 yılında Van Erciş'te dünyaya gözlerini açtı. TRT 1'de yayınlana Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına katılmıştı. Burada sesi ile jüri üyelerini etkileyen Muhsin Kara, Sivas Şarkışla'da imamlık yapıyor.
Erciş İmam Hatip Lisesi'ni tamamladıktan sonra 2 sene Mısır'da kalan ve orada Arapça ve makam eğitimi alan Muhsin Kara, ilk makam çalışmalarını da Gaziantep'e giderek orada bir hocadan almıştır. Bir süre İstanbul'da kalan ve orada da özel bir radyoda 1 sene boyunca müzik yönetmenliği yaptı. Daha sonra da Kayseri'ye giderek belediyeye ait olan Tasavvuf Musikisi Korosu'nda solist olarak yer almıştı.
2010 yılında imam hatipler arasında düzenlenmiş olan 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'na katılan Muhsin Kar, yarışmadan ikinci olarak ayrılmıştı.
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