İmam Muhsin Kara kimdir? Muhsin Kara hangi camide görevli?

İmam Muhsin Kara kimdir?

Muhsin Kara, 1990 yılında Van Erciş'te dünyaya gözlerini açtı. TRT 1'de yayınlana Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına katılmıştı. Burada sesi ile jüri üyelerini etkileyen Muhsin Kara, Sivas Şarkışla'da imamlık yapıyor.

Erciş İmam Hatip Lisesi'ni tamamladıktan sonra 2 sene Mısır'da kalan ve orada Arapça ve makam eğitimi alan Muhsin Kara, ilk makam çalışmalarını da Gaziantep'e giderek orada bir hocadan almıştır. Bir süre İstanbul'da kalan ve orada da özel bir radyoda 1 sene boyunca müzik yönetmenliği yaptı. Daha sonra da Kayseri'ye giderek belediyeye ait olan Tasavvuf Musikisi Korosu'nda solist olarak yer almıştı.