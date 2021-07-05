İlyas Tetik kimdir? İlyas Tetik neden intihar etti? Türkiye'nin ünlü bestecisi ve keman virtüözü İlyas Tetik yaşında intihar ederek hayatına son verdi. İlyas Tetik'in ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu. Bir çok sanatçı ölüm haberinden sonra taziye mesajı yayınlarken vatandaşlar da İlyas Tetik'in kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki İlyas Tetik kimdir? İlyas Tetik neden intihar etti?

İlyas Tetik? İlyas Tetik neden intihar etti? Türkiye'nin ünlü bestecisi ve keman virtüözü İlyas Tetik yaşında intihar ederek hayatına son verdi. İlyas Tetik'in ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu. Bir çok sanatçı ölüm haberinden sonra taziye mesajı yayınlarken vatandaşlar da İlyas Tetik'in kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki İlyas Tetik kimdir? İlyas Tetik neden intihar etti?

Ünlü sanatçı ve besteci İlyas Tetik evinde intihar ederek yaşamına son verdi. İlyas tetik sanat hayatı boyunca birçok ünlü isimle çalışmıştır. Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Müslüm Gürses'ten Ahmet Kaya'ya kadar çok sayıda sanatçıyla çalışan keman virtüözü İlyas Tetik'in ölüm haberi sanat camiasını da yasa boğdu. 'Seni Buldum Ya', 'Yıllarım', 'Hayatımı Yazsam Roman Olurdu', 'Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan', 'Bulunur Elbet' gibi eserlere imza atan İlyas Tetik'in kim olduğu ve neden intihar ettiği varandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte İlyas Tetik'in hayatı ve biyografisi...

İlyas Tetik kimdir?

İlyas Tetik 25 Eylül 1960 tarihinde İzmir'de doğmuştur. İlyas Tetik besteci ve keman virtüözüdür. İlyas Tetik evinde intihar ederek yaşamına son vermiştir.

İlyas Tetik keman çalmaya 13 yaşında başladı. İlyas Tetik çocukluk yılları boyunca, İzmir'den İstanbul'a gelip bir stüdyo kurma hayali olan Tetik, uzun çabalardan sonra bunu başardı ve yıllar içinde kariyer basamaklarını çıktı.

İlyas Tetik'in yönettiği ilk albüm Tüdanya'nın 'Seni Sevmeyen Ölsün' adlı çok satan albümü oldu. Bir yandan beste çalışmalarına da ağırlık veren müzisyen, "Seni Buldum Ya", "Yıllarım", "Hayatımı Yazsam Roman Olurdu", "Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan", "Bulunur Elbet" gibi çok sevilen eserlere imza attı.

Tetik'in albümlerinde müzik yönetmenliği yaptığı yıldızlar arasında Mahsun Kırmızıgül, Müslüm Gürses, İbrahim Erkal, Harika Avcı, Sibel Can, Zeki Müren, Muazzez Abacı, Müşerref Akay, Gönül Akkor, Faruk Tınaz, Ahmet Kaya, Gönül Yazar, Ebru Gündeş ve Şevval Sam gibi isimler bulunuyordu. Usta müzisyen ayrıca Sezen Aksu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Ajda Pekkan,Tarkan, Sertab Erener, Levent Yüksel, Özcan Deniz gibi birçok sanatçıyla da yıllarca aynı sahneyi paylaştı.

İlyas Tetik'in ilk solo albümü 'İstanbul'da Bir Keman', birbirinden farklı tarzları kendi perspektifinden yansıtmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.