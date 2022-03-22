İlyas Salman ne dedi? İlyas Salman-Şener Şen olayı nedir? İlyas Salman neden yargılanıyor? Türk sinemasının ünlü oyuncularından İlyas Salman geçtiğimiz sene sosyal medya hesabından paylaştığı ifadeler nedeniyle hakim karşısına çıktı. 'Türk milletini alenen aşağılama' suçunu işlediği iddiasıyla hakkında dava açılan İluyas Salman'ın 2 yıla kadar hapsi isteniyor. Salman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlerle ilgili skandal ifadeler kullanmıştı.

İlyas Salman ne dedi? İlyas Salman-Şener Şen olayı nedir? Türk sinemasının ünlü oyuncularından İlyas Salman geçtiğimiz sene sosyal medya hesabından paylaştığı ifadeler nedeniyle hakim karşısına çıktı. "Türk milletini alenen aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla hakkında dava açılan İluyas Salman'ın 2 yıla kadar hapsi isteniyor. Salman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlerle ilgili skandal ifadeler kullanmıştı.

Sosyal medya hesabından 2021 yılında bir paylaşım yapan İlyas Salman, paylaşımda geçen ifadeler nedeniyle yargılanıyor. "Türk milletini alenen aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İlyas Salman mahkemeye çıktı. Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanan Salman, kendisini kimin şikayet ettiğini bilmediğini belirterek, kimseye hakaret etmediğini ve mevcut hükümete oy veren halka eleştirel sözler söylediğini öne sürdü.

İlyas Salman ne dedi?

Türk sinemasının bir diğer usta oyuncusu Şener Şen, 2021'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül almıştı. Şener Şen'in Erdoğan'dan ödül alması İlyas Salman'ı rahatsız etmişti. Salman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlere hakaret ettmiş ve Türk milletini aşağılayan ifadeler kullanmıştı.

İlyas Salman-Şener Şen olayı nedir?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, geçen yıl sosyal medyada yayınladığı videolu paylaşımda "Türk milletini alenen aşağılama" suçunu işlediği iddia edilen Salman'ın 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Salman, muhalif bir sanatçı olduğunu, istediği düzen gelse bile yine muhalif olmaya devam edeceğini söyledi. Ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

"Sanatçı yapısı gereği muhaliftir

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Salman, muhalif bir sanatçı olarak görevini yaptığını savunarak, "Ben görevimi yapmaktan dolayı mutluyum. Sanatçı yapısı gereği muhaliftir. Hangi düzen gelirse gelsin onun eleştirisini yapar, alkışına kulak asmaz. Çok fazla söyleyecek bir şeyim yok." dedi. .