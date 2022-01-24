İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı, İstanbul zirvede...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Ocak illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı. Haftalık olarak açıklanan vaka haritasında en çok koronavirüs vakasında artış yaşanan 10 il belli oldu. En çok vaka artışının yaşandığı il sıralamasında İstanbul ilk sırada yer aldı.