İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri aşılanacak mı? Aşı yaptırmayan yüz yüze eğitime alınır mı? Vaka sayılarında yaşanan artış son günlerde endişeye neden oldu. Bayram tatili sonrası özellikle vaka sayılarında patlama yaşandı. 25 bin seviyesine kadar çıkan vaka sayılarının okullarda yüz yüze eğitime başlanmasına olumsuz etkisi olup olmayacağı ilerleyen günlerde belli olacak. Milli Eğitim Bakanı açıklamasında okulların 6 Eylül'de açılmasının planlandığını belirtmişti. Aşılama takvimine lise öğrencileri ve orta okul öğrencilerinin de dahil edilmesi planlanıyor. Bilim Kurulu aşılama yaşının 12'ye indirilmesini tavsiye etti.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri aşılanacak mı? Aşı yaptırmayan yüz yüze eğitime alınır mı? Vaka sayılarında yaşanan artış son günlerde endişeye neden oldu. Bayram tatili sonrası özellikle vaka sayılarında patlama yaşandı. 25 bin seviyesine kadar çıkan vaka sayılarının okullarda yüz yüze eğitime başlanmasına olumsuz etkisi olup olmayacağı ilerleyen günlerde belli olacak. Milli Eğitim Bakanı açıklamasında okulların 6 Eylül'de açılmasının planlandığını belirtmişti. Aşılama takvimine lise öğrencileri ve orta okul öğrencilerinin de dahil edilmesi planlanıyor. Bilim Kurulu aşılama yaşının 12'ye indirilmesini tavsiye etti.

Milyonlarca öğrenci ve 1 milyondan fazla öğretmen yeni dönemde okullarda olacak. Yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala artışa geçen vaka sayıları insanları yeniden endişelendirmeye başladı. Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlanması planlanıyor. Salgına karşı daha dirençli olabilmek için öğrencilerin de aşılanması gündeme geldi. Peki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri aşılanacak mı?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri aşılanacak mı?

Aşılamada yaşın 12'ye düşürülmesi tartışılmaya başlandı. Dünyanın tüm ülkleri bu tartışmaay başladı bile. Özellikle okulların açılmasına sayılı günler kala ilkokul, ortaokul ve lise öürencilerinin aşılanması gündeme gelebilir. Bilim Kurulu üyeleri okullar açılmadan 15-18 yaşındaki lise öğrencilerinin de aşılanabileceğini belirtti. Bu noktada inisiyatif velilerde olacak. Yani 15-18 yaş arası çocuklar ebeveyn izni ile aşılanabilecek. Kurul, 12-15 yaş arası çocuklar için ise risk grupları belirlenerek aşılanabileceği belirtildi. Her hangi bir kan hastalığı, kanseri tedavisi görenler, organ nakli gerçekleştirilenler ve doğuştan immün yetersizliğine sahip çocukların aşılanabileceği belirtildi. İlgili uzmanlar önce risk gruplarını belirleyecek ardından bu gruplara aşı randevu sisteminin açılması bekleniyor. Yine bu yaş grubunda da "ebeveyn izni"esas olacak.

Bakan Özer'den "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt

Yüz yüze eğitim için gün sayan öğrencilerin beklediği açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Göreve geçtiğimiz günlerde başlayan Bakan Özer, Eylül'de okulları açmak için her ne gerekiyorsa yapacaklarının altını çizerek "Türkiye'nin geleceği için yüz yüze eğitime bir an önce geçmek oldukça kritik bir hal almıştır. Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Pandemi dolayısıyla çocuklarımızın bedensel ve zihinsel olarak etkilenmelerine daha fazla müsaade edemeyiz. Son söz olarak artık okulları kapalı tutmak gibi bir lüksümüz yoktur.” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.