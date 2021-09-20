İlkokul-Ortaokul-Lise 1. dönem sınav tarihleri ne zaman? Yazılı sınavlar ne zaman yapılacak? Okullarda yüz yüze eğitimler tüm sınıflarda 6 Eylül'de başladı. Okul sıralarında yerlerini alan öğrenciler uzun süre okuldan uzakta kalmanın özlemini gidermeye başladı. Yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla okullarda sorumluluk sınavları da yapıldı. 2021-2022 eğitim öğretim dönemine başlayan öğrenciler 1. dönem yazılı sınavların ne zaman hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladı.

İlkokul-Ortaokul-Lise 1. dönem sınav tarihleri ne zaman? Sınavlar ne zaman yapılacak? Okullarda yüz yüze eğitimler tüm sınıflarda 6 Eylül'de başladı. Okul sıralarında yerlerini alan öğrenciler uzun süre okuldan uzakta kalmanın özlemini gidermeye başladı. Yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla okullarda sorumluluk sınavları da yapıldı. 2021-2022 eğitim öğretim dönemine başlayan öğrenciler 1. dönem yazılı sınavların ne zaman hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladı.

2021 2022 eğitim öğretim dönemi tüm sınıflarda başladı. Öğrenciler yüz yüze olacak şekilde eğitimlerini sınıflarda almaya başladı. Milyonlarca öğrenci okullarda sınıflarını doldurdu. 6 Eylül'de yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla binlerce öğrencinin sorumluluk sınavları da yüz yüze olacak şekilde yapıldı. Okulların bir daha kapatılmamasına yönelik tüm çalışmalar MEB bünyesinde yapılıyor. Öğrenciler de yebi dönemde yazılı sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki İlkokul-Ortaokul-Lise 1. dönem sınav tarihleri ne zaman? Yazılı sınavlar ne zaman yapılacak?

İlkokul-Ortaokul-Lise 1. dönem sınav tarihleri ne zaman?

Okullarda sınav tarihlerine okul yönetimi karar verebilir. Her okulun sınav günleri değişiklik gösterebilir. 2021-2022 eğitim öğretim yılında 1. dönem sınav tarihleri ile ilgili bilgiyi okul yönetimlerinden edinebilirsiniz.

Yüz yüze eğitimler zorunlu

2021 2022 eğitim öğretim döneminde okullarda yüz yüze eğitimler zorunlu olacak. Mazeretli olmadan derslere katılmayan öğrenciler devamsızık sürelerini aşarlarsa sınıf tekrarı yapabilecekler.

Öğretmenlerden PCR testi istenecek

"Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ne göre, öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek.

Yüz yüze eğitimler, tıpkı Covid-19 salgını öncesinde olduğu gibi ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak yapılacak. Ders süreleri, sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak.

Sınıfta koronavirüs (korona) vakası çıkarsa ne olur?

Milli Eğitim Bakanlığı "sınıfta koronavirüs vakası çıkarsa ne olur? Sınıf kapatılır mı? Öğrenciler uzaktan eğitime mi geçer?" gibi sorulara yanıt verdi. İşte Sınıfta koronavirüs (korona) vakası çıkarsa ne olur? sorusunun yanıtı: Öğrenci sağlık kuruluşunun takibinde olur. Okula devam etmez. Pozitif vaka çıkan sınıftaki diğer öğrenciler ve bu sınıfta görev alan öğretmenler okula devam eder. Bu kişilerin okul girişinde 14 gün boyunca, günde en az iki kez semptom sorgulamaları yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Teneffüs saati diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanır. Aynı sınıfta 10 gün içinde 2'nci kez vaka çıktığı için sınıftaki öğrencilerin tamamı yakın temaslı olarak kabul edilerek eve gönderilir ve 14 gün boyunca evde temaslı takibine alınır. Bu sınıftaki tüm öğrencilere evde olduğu süre boyunca uzaktan eğitim verilir. Vaka pozitif çıkmazsa diğer öğrenciler okula devam eder.

Sınıfta 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarsa ne olur?

Sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir. Bu öğrenciler eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır. Bu sınıftaki öğrencilere uzaktan eğitim verilir.

2021-2022 eğitim öğretim takvimi

2021-2022 eğitim öğretim döneminin ne zaman sona ereceği MEB'in takviminde belli oldu. Okıllar 17 Haziran'da çalacak son ders zili ile kapanacak.

Sömestr tatili 24 Ocak'ta başlayıp 4 Şubat'ta sona erecek.

Okullarda eğitim öğretimi başlatacak ilk ders zili 6 Eylül'de çalacak.

İlk ara tatil için 15-19 Kasım tarihleri belirlendi.

Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

İkinci dönemde gerçekleşecek ilk ara tatil ise 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak.

2021-2022 eğitim öğretim yılında karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.