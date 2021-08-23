Milyonlarca öğrenci 6 Eylül'de yüz yüze eğitimlere başlayacak. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin adrese dayalı kayıtları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce yapıldı. Çocuklarını okula kaydettirmek için okula gitmeyi düşünen veliler İlkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf kesin kayıt işlemi var mı? 2021-2022 kesin kayıtlar ne zaman? gibi sorulara yanıt bulmaya çalıştı. Okula kesin kayıt işlemi okul yönetimince yapılacaktır.

Milyonlarca öğrenci 6 Eylül'de yüz yüze eğitimlere başlayacak. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin adrese dayalı kayıtları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce yapıldı. Çocuklarını okula kaydettirmek için okula gitmeyi düşünen veliler İlkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf kesin kayıt işlemi var mı? 2021-2022 kesin kayıtlar ne zaman? gibi sorulara yanıt bulmaya çalıştı. Okula kesin kayıt işlemi okul yönetimince yapılacaktır.

Milyonlarca öğrenci 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlıyor. Tüm sınıflarda eğitimler artık yüz yüze olarak devam edecek. Konuyla ilgili son açıklama Mahir Ünal'dan geldi. Ünal "Eğitim öğretim yılı 6 Eylül'de başlayacak. Tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitim yapılacak. Ders saatleri azaltılmayacak. Müfredata uyulması öğrencilerin geleceği açısında çok önemli. Tüm hazırlıklar yapıldı, tedbirler alındı. Öğrenci ve personel okul içinde maske takacak. Maske ücretsiz verilecek." dedi.

İlkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf kesin kayıt işlemi var mı?

Mecburî ilköğretim çağına gelen 1 milyon 536 bin 413 çocuk, 1. sınıfa; 1 milyon 308 bin 352 öğrenci de 5. sınıfa olmak üzere toplam 2 milyon 844 bin 765 öğrencinin e-kayıt işlemi tamamlandı.

2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin adrese dayalı kayıtları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce yapıldı

İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştirildi.



5. sınıfa yerleştirilen öğrenciler için velilere "ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel ortaokul" tercih hakkı sunuldu. Ortaokul tercihi yapan öğrenciler, adreslerine uygun okullara yerleştirildi. e-kayıt sonuç ekranlarında imam hatip ortaokulu ve özel okula kayıt olmak isteyen velilerin istedikleri okullara başvurmaları gerektiği hakkında bilgi verildi.



Millî Eğitim Bakanlığı bilişim sistemlerinin e-devlet (turkiye.gov.tr) kapısına entegre edilmesi kapsamında bu yıl ilk defa e-kayıt sonuçları e-devlet kapısı üzerinden de yayımlanacak.



Veliler, e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından, 05 Temmuz 2021 Pazartesi günü itibariyla çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

Adrese dayalı okul kayıt işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında;

“Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar, temmuz ayının ilk iş gününde başlar. Kayıt işlemi, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince oluşturulan ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Kayıt işlemleri sırasında veliden herhangi bir belge talep edilmez.

Okul yönetimi, öğrenim çağında olup nüfus kaydı bulunmayan çocukları 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı düzenlenmesi için nüfus müdürlüğüne bildirir ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası temin edilen öğrencilerin kesin kayıtlarını e-Okul sistemi üzerinden yapar.

Okula yeni kayıt için hangi bilgi/ belge talep edilir?

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Kanununa göre kayıt işlemi, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince oluşturulan “ulusal adres veri tabanındaki adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Kayıt işlemleri sırasında herhangi bir belge talep edilmez.” hükmü kapsamında yapılmış olup öğrencilerin adreslerine göre hangi okullara kayıtlarının yapıldığını Bakanlığımızın e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi internet sayfası üzerinde "https://e-okul.meb.gov.tr/" öğrencilerinin T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulama yapılabilmektedir. e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde ilan edilen okula kesin kayıt işlemi okul yönetimince yapılacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.