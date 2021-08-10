İlkokul 1. sınıf ne zaman okula başlayacak? 2021 ilkokullar için okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci 2 Temmuz'da eğitim öğretim dönemini tamamlayarak yaz tatiline çıktı. Milli Eğitim Bakanı okullarda yüz yüze eğitimin bu sene başlayacağını açıkladı. Tatilin keyfini çıkaran çocuklar ve aileleri okula dönüş için plan yapmaya başladı. Birinci sınıfa başlayacak olan öğrencilerin velileri okulların ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte ilkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencilerinin okula başlayacağı tarih...

İlkokul 1. sınıf ne zaman okula başlayacak? 2021 ilkokullar için okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci 2 Temmuz'da eğitim öğretim dönemini tamamlayarak yaz tatiline çıktı. Milli Eğitim Bakanı okullarda yüz yüze eğitimin bu sene başlayacağını açıkladı. Tatilin keyfini çıkaran çocuklar ve aileleri okula dönüş için plan yapmaya başladı. Birinci sınıfa başlayacak olan öğrencilerin velileri okulların ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte ilkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencilerinin okula başlayacağı tarih...

İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin ne zaman okula başlayacağı veliler tarafından araştırılıyor. MEB 2021-2022 eğitim öğretim yılı takviminde ilkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencilerinin okula ne zaman başlayacağını duyurdu.

İlkokul 1. sınıf ne zaman okula başlayacak?

İlkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri için uyum eğitimleri düzenlenecek. İlkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de okullarda olacak ve uyum eğitimleri gerçekleştirecek.

Okullar ne zaman açılacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından duyuruldu. Buna göre okullarda birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.