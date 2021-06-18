İlknur Çavuş kimdir? İlknur Çavuş'un katili Erdal Çavuş kimdir?

İlknur Çavuş kimdir? Erdal Çavuş kimdir? Bir kadın daha vahşice katledildi. Adana'dan aile ziyareti için İstanbul'a gelen İlknur Çavuş eşi tarafından silahla göğsünden vurularak öldürüldü. Cinayet sonrası kaçan Erdal Çavuş çalılıkların arasında saklanırken yakalandı.

İlknur Çavuş kimdir? Erdal Çavuş kimdir? Bir kadın daha vahşice katledildi. Adana'dan aile ziyareti için İstanbul'a gelen İlknur Çavuş eşi tarafından silahla göğsünden vurularak öldürüldü. Cinayet sonrası kaçan Erdal Çavuş çalılıkların arasında saklanırken yakalandı.

Bir kadın daha vahşice katledildi. İlknur Çavuş eşi tarafından göğsünden vurularak öldürüldü. Peki İlknur Çavuş kimdir?

İlknur Çavuş kimdir?

İlknur Çavuş İstanbul'da eşi tarafından katledildi. İlknur Çavuş'un 7 yaşında ve 7 aylık iki kızı bulunuyordu. İlknur Çavuş'un katili Erdal Çavuş yapılan aramlardan sonra yakalandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.