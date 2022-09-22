İlknur Banu Ilıcalı kimdir? Acun Ilıcalı'nın kaç kızı var, isimleri neler? Ünlü televizyoncu ve sunucu Acun Ilıcalı'nın kızlarından olan İlknur Banu Ilıcalı'nın kim olduğu son zamanlarda oldukça fazla merak ediliyor. 2016 Efe Ceyhun ile dünya evine giren Banu Ilıcalı magazin gündeminden uzak mutlu bir hayat sürüyor. İşte Acun Ilıcalı'nın kızı İlknur Banu Ilıcalı'nın hayatı ve biyografisi...

İlknur Banu Ilıcalı kimdir? Acun Ilıcalı'nın kaç kızı var, isimleri neler? Ünlü televizyoncu ve sunucu Acun Ilıcalı'nın kızlarından olan İlknur Banu Ilıcalı'nın kim olduğu son zamanlarda oldukça fazla merak ediliyor. 2016 Efe Ceyhun ile dünya evine giren Banu Ilıcalı magazin gündeminden uzak mutlu bir hayat sürüyor. İşte Acun Ilıcalı'nın kızı İlknur Banu Ilıcalı'nın hayatı ve biyografisi...

TV8 kanalının sahibi ünlü sunucu ve televizyoncu Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün motosikleti ile kaza yaptı. Motosiklette yanında kızı İlknur Banu Ilıcalı da bulunuyordu. Acun Ilıcalı kazayı kırıkla atlatırken kızı İlknur Banu Ilıcalı ise yara almadı. Adı son zamanlarda sıkça gündeme gelen İknur Banu Ilıcalı'nın kim olduğu sorusuna internetten yanıt aranıyor.

İlknur Banu Ilıcalı kimdir?

İlknur Banu Ilıcalı 29 Ocak 1990 tarihinde dünyaya geldi.

İlknur Banu Ilıcalı Acun Ilıcalı'nın 1989 tarihinde yaptığı ilk evliliğinden dünya gelen kızıdır.

Acun Ilıcalı tarafından 'Mucize Çocuk' olarak adlandırılan İlknur Banu Ilıcalı 2003-2008 yılları arasında Üsküdar Amerikan Lisesi'ni bitirmiştir.

İlknur Banu Ilıcalı eğitimi ile dikkatleri üzerine çekiyor. İlknur Banu Ilıcalı 2012 yılında Koç Üniversitesini bitirdi. Ardından Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu.

İlknur Banu Ilıcalı 2016 yılında Efe Ceyhun ile evlendi. Bu evliliğini mutlu şekilde sürdüren çiftin bir kızı dünyaya geldi.

Banu Ilıcalı'nın annesi Seda Başbuğ'dur.

Acun Ilıcalı'nın kaç kızı var, isimleri neler?

Acun Ilıcalı yapmış olduğu evliliklerden 4 çocuk babasıdır. Acun Ilıcalı'nın 4 tane kızı vardı. Acun Ilıcalı'nın İlknur Banu, Leyla, Yasemin ve Melisa adında 4 kızı var.

Seda Başbuğ kimdir?

Seda Başbuğ ile Acun Ilıcalı 1988-1993 tarihleri arasında evlilik sürdürmüştür. Acun Ilıcalı'nın ilk eşi olan Seda Başbuğ 22 Haziran 2019 tarihinde Orhun Yazıcı ile evlendi. Seda Başbuğ ile Acun Ilıcalı'nın evliliğinden Banu Ilıcalı dünyaya gelmiştir.

Efe Ceyhun kimdir?

Televizyon ekranlarından uzak bir yaşam süren Efe Ceyhun ve Banu Ilıcalı 2016 yılında nikah masasına oturmuştur. Üniversitede tanışıp aşık olan çiftin bir de kız çocukları var.

Bir dönem Türk Telekom'da dijital pazarlama uzmanı olarak çalıştığı bilinen Efe Ceyhun'un Good Job Games adlı bir oyun şirketi kurduğu söyleniyor.

2003 ve 2007 yılları arasında Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olan Efe Ceyhun Marmara Üniversitesi'nde İşletme Fakültesi'ni tamamlamıştır.

Efe Ceyhun aynı zamanda 2015 yılında Bahçeşehir Üniversitesi'ni bitirmiştir. .