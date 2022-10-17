İlklima Naz kimdir? İlklima Naz neden öldü? İlklima Naz Akbörü öldürüldü mü, intihar mı etti? İklima Naz olayı nedir?

Samsun'un Atakum ilçesinde cansız bedeni bulunan ve tabanca ile vurularak öldürüldüğü öğrenilen 20 yaşındaki İklima Naz'ın ölümüne ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Yaşanan acı olayın ardından ortaya çıkan mektupta yer alan 2 isim gözaltına alındı. İlklima Naz kimdir? İlklima Naz neden öldü? İlklima Naz Akbörü öldürüldü mü, intihar mı etti? İlklima Naz olayı nedir? soruları ise sıkça sorulmaya başlandı. İşte İklima Naz olayına dair detaylar....

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşanan olay herkesi derinden üzdü. Henüz 20 yaşında olan genç bir kız tabanca ile vurulmuş halde ölü oalrak bulundu. Ekipler olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlattı ve olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırmaya başladı. Samsun'un Atakum ilçesinde yaşanan acı olayda yeni gelişme yaşandı. Buna göre İlklima Naz'a ait olduğu belirtilen bir mektup bulundu. Mektupta ismi geçen 2 kişi gözaltına alındı.

İlklima Naz kimdir?

İlklima Naz henüz 20 yaşındayken Samsun'un Atakum İlçesi'nde silah ile urulmuş halde ölü olarak bulundu.

Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana gelen olay sonrası İlklima Naz'a ait bir mektup bulundu.

Mektupta adı geçen D.S. (27) ile A.S. (20) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Olayın cinayet mi intihar mı yada genç kızı intihara sürükleyen olaylar mı yaşadığı geniş çaplı soruşturma sonrası netlik kazancacak.

Bu arada İlklima Naz Akbörü'nün sosyal medya hesabından, ''Bu kez kimse tutamayacak, kimse tutmadı da zaten'', ''Öldürdün çiçeğini'' ve ''Beni kendimden kurtar'' paylaşımları yaptığı ortaya çıktı.

İlklima Naz neden öldü?

İlklima Naz'a ait bir mektup ortaya çıktı. Mektupta adı geçen iki şüpheli gözaltına alındı. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor. İlklima Naz Akbörü'nün ölümünden hemen önce ''Bu kez kimse tutamayacak, kimse tutmadı da zaten'', ''Öldürdün çiçeğini'' ve ''Beni kendimden kurtar'' paylaşımları yaptığı ortaya çıktı.

Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

Atakum İlçe hakkında

Atakum, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir merkez ilçedir.

Atakum 43 yeni ilçe öngören yasa tasarısı kapsamında ilçe olmuştur.Samsun-Sinop karayolu üzerinde, şehir merkezine 5 km mesafeden başlar. Atakent belde sınırına kadar geçen mesafeyi kapsar. Balaç Köyü'nün geçmişte tarla olarak kullandığı araziler beldenin genel yerleşim alanını oluşturmuştur. Denizi sığdır ve geniş bir kumsala sahiptir. Eski adı Matasyon'dur.

Samsun'un diğer yerleşim bölgelerine nispeten daha düz bir alana yayılmış ve yeni yapılanan bir ilçe olduğundan şehircilik olarak daha planlı bir yapılaşma mevcuttur. Nüfusu hızlı bir artış göstermektedir. Atakum, Samsun'un nüfus artış hızı en yüksek belediyesi olmuştur. Atakum'un nüfusu 2004 yılına göre 63.712'dir. 2010 nüfus sayımına göre 123.904'tür.[2] .