İsmail Küçükkaya bu hafta salı gününden itibaren Çalar Saat programını sunmuyor. Programın sunuculuğunu son birkaç gündür İlker Karagöz üstleniyor. İlker Karagöz kimdir? FOX TV Çalar Saat sunucusu İlker Karagöz nereli ve kaç yaşında? İsmail Küçükkaya neden yok ? gibi sorular internet arama motorlarında araştırmaya başladı. İşte ünlü gazetecinin hayatı ve biyografisi...

İsmail Küçükkaya bu hafta salı gününden itibaren Çalar Saat programını sunmuyor. Programın sunuculuğunu son birkaç gündür İlker Karagöz üstleniyor. İsmail Küçükkaya'nın şuanda ABD Washington'da olduğu biliniyor. İlker Karagöz kimdir? FOX TV Çalar Saat sunucusu İlker Karagöz nereli ve kaç yaşında? İsmail Küçükkaya neden yok ? gibi sorular internet arama motorlarında araştırmaya başladı. İşte ünlü gazetecinin hayatı ve biyografisi...

FOX TV ÇALAR SAAT SUNUCUSU İLKER KARAGÖZ KİMDİR?

lker Karagöz 18 Mart 1980 yılında Muş'ta dünyaya gözlerini açtı. Aslen Çanakkaleli olan sunucu, 1998'de Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü kazandı ve 2001'de ATV'de staj yaptı. İlker Karagöz üniversiteden mezun olduktan sonra kanal kadrosunda yer aldı. 2007 yılında Fox TV'de kariyeri başlayan sunucu, aktif olarak görev almaktadır. .