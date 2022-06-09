İlker Başbuğ için hapis cezası istendi
Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un yargılandığı davada 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.
2022-06-09 15:08:59
"Türkiye Cumhuriyetinde Güç Odaklarının Mücadelesi" serisinin üçüncü kitabına ilişkin yaptığı söyleşide "darbe" imasında bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında savcı mütalaasını açıkladı.
Savcı, Başbuğ'un "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
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