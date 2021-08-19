Ek yerleştirmeler yüz binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. İlk üniversite tercihlerinde yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme ile hayallerindeki bölümü okumak istiyor. Ancak ek yerleştirmelere herkes katılamıyor. Ek yerleştirme tercihleri için bazı koşullar var. Peki İlk yerleştirmede tercih yapmayan ek yerleştirmede tercih yapabilir mi? Birinci tercihte yerleşenler ek yerleştirmede tercih yapabilir mi?

Ek yerleştirmeler yüz binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. İlk üniversite tercihlerinde yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme ile hayallerindeki bölümü okumak istiyor. Ancak ek yerleştirmelere herkes katılamıyor. Ek yerleştirme tercihleri için bazı koşullar var. Peki İlk yerleştirmede tercih yapmayan ek yerleştirmede tercih yapabilir mi? Birinci tercihte yerleşenler ek yerleştirmede tercih yapabilir mi?

2021 YKS maratonu yerleştirme süreci ile devam ediyor. İyi bir üniversitede okumak isteyen öğrenciler tercihlerini yaptı. Ancak YKS sınavına girip barajı geçmesine rağmen tercih yapmayan adaylar da var. Birinci yerleştirmede tercih yapmayanlar ek yerleştirmelerde tercih yapabilir mi?

İlk yerleştirmede tercih yapmayan ek yerleştirmede tercih yapabilir mi?

Binlerce kişi YKS ilk tercih sürecinde tercihte bulunmadı. Ek yerleştirme ile tercih apmak isteyen adaylar İlk yerleştirmede tercih yapmayan ek yerleştirmede tercih yapabilir mi? sorsuna yanıt arıyor. Birinci tercih döneminde herhangi bir nedenle tercih yapamamış veya yapmamış adaylar ek yerleştirme tercihinde bulunabilir.

Kimler YKS ek yerleştirmede tercih yapabilir?

1. 2018-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir.

Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

3. YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

4. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

YKS ek yerleştirme nedir?

Yks ek yerleştirme süreci 2019 üniversite birinci yerleştirme işlemleri sırasında herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen veya herhangi bir tercihte bulunmayan adayların başvurabildiği bir süreçtir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.