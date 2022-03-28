İlk oruç ne zaman? Cumartesi günü oruç tutacak mıyız? Hangi gün oruç tutacağız? İlk iftar ne zaman?

2022 ilk oruç ne zaman? Cumartesi oruç tutacak mıyız? Hangi gün oruç tutacağız? İlk iftar ne zaman? Mübarek Ramazan ayının başlamasına sayılı saatler kala vatandaşlar oruç tutulacak ilk günün ne zaman olduğunu merak edip araştırmaya başladı. 2022 yılında ilk sahura 1 Nisan Cuma'yı 2 Nisan Cumartesi gününe bağlayan gece kalkılacak. Cumartesi ünü ise dünya genelinde milyonlarca Müslüman oruçlu olacak.

2022 ilk oruç ne zaman? Cumartesi oruç tutacak mıyız? Hangi gün oruç tutacağız? İlk iftar ne zaman? Mübarek Ramazan ayının başlamasına sayılı saatler kala vatandaşlar oruç tutulacak ilk günün ne zaman olduğunu merak edip araştırmaya başladı. 2022 yılında ilk sahura 1 Nisan Cuma'yı 2 Nisan Cumartesi gününe bağlayan gece kalkılacak. Cumartesi ünü ise dünya genelinde milyonlarca Müslüman oruçlu olacak.

Breket ve mağfiret ayı olarak tanımlanan mübarek Razaman ayına sadece sayılı günler kaldı. Koronavirüs tedbir iolmadan geçirilecek Ramazan ayı pek çok kişi tarafından özlenmişti. Bereketi ile gelen Ramazan ayında bu sene de iftar sofraları kurualcak, yardımlaşma ve dayanışmanın önemine dikkat çekilecek. Milyonlarca Müslümanın merakla beklediği Ramanzan ayında ilk oruçlu olunacak gün ise merakla bekleniyor.

İlk oruç ne zaman?

2022 yılında ilk oruçlu olunacak gün vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milyonlarca Müslüman 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkacak. Müslümanlar 2 Nisan Cumartesi günü oruçlu olacak. İlk iftar da 2 Nisan Cumartesi günü açılacak.

Cumartesi günü oruç tutacak mıyız?

2 Nisan Cumartesi günü yeryüzünde milyonlarca Müslüman niyetli olacak. Nefsini köreltmek ve açlık duygusunu hissetmek için yapılan oruç ibadetinin ilk günü 2 Nisan Cumartesi günü olacak.

Ramazan bayramı ne zaman?

2022 yılında Ramazan bayramı 3 gün olacak. 2022 Ramazan bayramı 2 Mayıs pazartesi günü başlayacak 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

Ramazan bayramı tatili 9 gün mü?

Ramazan bayramı 2022 yılında hafta sonları ile birlikte 9 güne çıkarılabilir. Ramazan bayramı Pazartesi günü başlayacak. Perşembe ve cuma günü de resmi tatil olarak ilan edilerek Ramazan bayramı tatili 9 güne çıkabilir.

Ramazan Bayramı günleri

Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba