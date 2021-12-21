İlk çağlarda insanlar nasıl besleniyordu?

İlk çağlarda insanlar yaşamak için yemek yiyorlardı. Kendilerine göre beslenme ve avlanma yöntemi geliştirmişlerdi. Detaylar haberimizde...

Paleolitik çağ

Paleolitik çağ insanlığın araştırılabilir verilere sahip olduğu ilk çağ olarak kabul edilir. M.Ö. yaklaşık 10.000 sene öncesinde yaşayan insanlar çaytaşı, çakmaktaşı, hayvan kemikleri ve ağaç gibi doğal maddeleri topluyorlardı. Ateş yakmasını ise öğrenme aşamasındaydılar. İnsanlar yavaş yavaş besinleri pişirmeye ve ısınmaya başladı. Bu sayede hayvanlar pişirilerek yenebilir hale gelindi. Avcılık gelişmeye başladı. Tarım yapmayı ve besin maddelerini işlemeyi bilmeyen insanlar, sadece yaşadıkları ortamdaki yabani sebze, meyve ve kökleri, aynı zamanda avlandıkları hayvanları tüketerek besleniyordu. İnsanların o dönemdeki beslenme alışkanlıklarını mağara duvarlarına çizdikleri av sahneleri ve hayvan resimlerinden öğreniyoruz.

Orta taş çağı

Orta taş çağda, daha büyük ve etkin silahlar yapıldı. Bu sayede insanların yiyebildikleri hayvan çeşitliliği arttı. İnsanlar, bu dönemde üreyip kalabalıklaştı. Dolayısıyla yemek ihtiyacı arttı. Bu yüzden besin ihtiyacını karşılayacak şekilde gıda depolamayı keşfettiler. Pişirme kapları da çeşitlendi. "Buharda pişirme" tekniği öğrenildi ve besin değeri daha yüksek olan gıdaları tüketmeye başladılar. Gündüzleri ağır işler yaptıkları için iyi bir şekilde beslenmeye ihtiyaç duyuyorlardı.

Neolitik çağ

Neolitik çağda buzul çağı sona erdi, yerleşik hayata yönelik ilk hareketler başladı. Buğday ve arpa gibi kolay üretilebilen, kurak iklime uyumlu bitki türleri meydana çıktı. Koyun, keçi, sığır gibi hayvanların beslenmesi ve tüketilmesi yaygın bir hale geldi. Bu sayede insan topluluklarının yaşam biçimi değişmeye başladı.

Yaşanan tarım devrimi ile birlikte insanlar avcı ve toplayıcılıktan sıyrıldı ve yerleşik hayata geçti. Nüfusta artış oldu ve gıda stoğu kalabalıklaşan nüfusa yetmedi. Bu yüzden tarım ihtiyacı doğdu. Ana besin kaynağı bitkiler ve hayvanlardı. Bu çağda köpek, keçi, koyun ve domuz evcilleştirildi. Bunlar evcilleştirilen ilk hayvanlar oldular.

Çağın sonlarına doğru insanlar pişirme tekniklerini geliştirdi. Bu yüzden mutfakta kullanılan alet edevatlar çeşitlendi. İnsanlar ekmek yapımını öğrendi ve kullandıkları malzemeleri birbirleriyle karıştırdılar, yeni pişirme teknikleri kullandılar ve yeni tarifler oluşturdular.

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