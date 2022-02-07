Ilısu şelalesi dondu mu? Ilısu şelalesi hangi ilde bulunuyor?

Sıcakların aniden düşmesi sonucunda buz tutan Ilısu şelalesinin nerede olduğu birçok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Ilısu şelalesi nerede? Ilısu şelalesi hangi ile bulunuyor? Ilısu şelalesine ne oldu ? Ilısu şelalesi buz mu tuttu? İşte detaylar...