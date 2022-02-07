Ilısu şelalesi dondu mu? Ilısu şelalesi hangi ilde bulunuyor?
Sıcakların aniden düşmesi sonucunda buz tutan Ilısu şelalesinin nerede olduğu birçok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Ilısu şelalesi nerede? Ilısu şelalesi hangi ile bulunuyor? Ilısu şelalesine ne oldu ? Ilısu şelalesi buz mu tuttu? İşte detaylar...
2022-02-07 17:48:19
ILISU ŞELALESİ NEDEN DONDU?
Hava sıcaklığının -15 derecenin altına düşmesi sebebiyle akar vaziyette olan Ilısu Şelalesi tamamen dondu. Geriye fotoğrafseverlerin seveceği görüntüler kaldı. Şelaleden oluşan buz sarkıtları görenleri kendine hayran bıraktı. Hasan Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (HASDAK) Başkanı Şahin Koçak, 18 kişilik grupla doğa yürüyüşü yaptıkları sırada şelalenin buz tuttuğunu fark ettiklerini belirterek, “Kış mevsiminde sulama kanalından artan suların bu bölgeye gelmesiyle, bu doğal şelale oluşuyor. Burası yaklaşık 20 metre yüksekliğinde ve eni ise yaklaşık 10 metre civarında olduğu biliniyor. Köy muhtarlığı ve AFAD iş birliği yaparak buradaki parkuru biraz daha genişletmek ve buz tırmanışları için çalışmalarını yürütüyorlar'' dedi.
ILISU ŞELALESİ NEREDE?
Ilısu Şelalesi Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinin Ilısu köyü Gelin Kayası mevkisinde bulunuyor.
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