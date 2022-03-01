İlişki tercihi ile gündem olan Metin Uca kimdir? I Metin Uca'nın mesleği nedir?

Metin Uca'nı ilişkisi hakkında dedikleri magazin dünyasını adeta şoke etti. Açık ilişki yaşıyorum diyen Metin Uca, gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. Aşk itirafı ile gündem olan Metin Uca kimdir? I Metin Uca'nın mesleği nedir? Metin Uca ne dedi? İşte detaylar...

METİN UCA KİMDİR?

Metin Uca, 13 Kasım 1961 yılında İstanbul'da doğmuştur. Uca, sunucu, yazar ve aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır. Metin Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla birlikte kariyerine muhabir olarak başladı. 1989 yılında TRT'ye geçen Metin Uca, daha sonra televizyon kuruluşlarında kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı. Uca, kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri de almıştır. Ünlü isim, 1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programları ve "Passaparola" adlı yarışmayla tanındı.

'Açık ilişki yaşıyorum'

Hayatı boyunca hep ölümlerle sınandığını söyleyen Metin Uca, " 30 yaşında 1,5 ay ile anne ve babamı kaybettim. O günden beri de yalnız yaşıyorum. Bağlanma korkum o zamana dayanıyor. Hayatımda hep sevdiklerimle sınandım. Birlikte olduğum 3 kadını da peş peşe kaybettim. Ankara'da ses sanatçısı bir sevgilimle kötü ayrılmıştık. Evde astım krizi geçirdi. Ona karşı çok mahcup olduğum bir hayatım var. Sonra Derya'yı kaybettim. Sonra yine bir başkası var. Bu ölümler hep ayrıldıktan sonra oldu. Kendimi suçlu hissetmedim ama istemeden üzdüm" dedi.

"Açık ilişki yaşıyorum" diyerek konuşmasına devam eden ünlü sunucu Uca şöyle devam etti; "3 kadın peş peşe ölünce istemeden ben insanların hayatlarını olumsuz etkileyen biri miyim diye düşünmeye başladım. Bundan sonra ilişkileri daha yüzeysel, tutkulu ama evliliğe gitmeyecek bir düzeyde yaşamayı tercih ettim. Açık ilişki yaşamayı kabul edenlerle birlikte oluyorum. Hayattan keyif almayı pek çok şeyin önünde tutan, seçkin zevkleri olan ve yaşı gelmiş kadınlar oluyor genelde. Hayatımı paylaştığım bir kadına yük olmadım. Mutluyum, hayattan keyif alıyorum ve asla bırakmak gibi bir niyetim yok." .