DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İlim Yayma Vakfı Süleymaniye Camisi hakkında ne açıklamada bulundu?
Kim milyoner olmak ister’ in soruları nasıl hazırlanıyor?
Kraliçe Elizabeth yerine tahta kim geçecek? İngiliz Kraliçesi Camilla Parker Bowles mı Kate Middleton mı olacak?
7 Şubat 2022 Shiba coin neden yükseliyor? Shiba coin neden yükseldi?
Sihirli Annem'in Periliçe'si neden gündem oldu? Ayşen İnci'den Sihirli Annem itirafı
Teşkilat 33. bölüm full izle | Teşkilat yeni bölüm tek parça izle
Cem Yılmaz hayat pahalılığı hakkında ne dedi?
Yargı 19. bölüm tek parça izle | Yargı son bölüm kesintisiz full izle
Bakan Dönmez’den Isparta’da son durum açıklaması
ABD’de araştırma: 'Omicron'a özel aşılar boşuna'
Irak: PKK'nın ülkedeki varlığı yasal değil
Adaylık kaldırma sınavı kalkıyor mu?
ABD Genelkurmayı Ukrayna için 'sadece 72 saat' dedi
O ilde yüz yüze eğitime 5 gün ara verildi!
Latin Amerika’da ilk! Çin projesine Arjantin de katıldı

TIMETURK / GENEL / İlim Yayma Vakfı Süleymaniye Camisi hakkında ne açıklamada bulundu?

İlim Yayma Vakfı Süleymaniye Camisi hakkında ne açıklamada bulundu?

İlim Yayma Vakfı, tarihi Süleymaniye Camii'nin önünde yükselen yurt binası inşaatına yönelik tepkilerin sürmesi üzerine bir açıklama yaptı. İlim Yayma Vakfı Süleymaniye Camisi hakkında ne açıklama yaptı?

40 Dakika Önce
2022-02-07 03:01:37
İlim Yayma Vakfı Süleymaniye Camisi hakkında ne açıklamada bulundu?

İlim Yayma Vakfı'nın Süleymaniye Camii çevresindeki yeni binasının inşaatının yer aldığı fotoğrafla ilgili tartışmalar sürerken. Vakıftan basın açıklaması geldi. İşte merak edilen haberin detayı…

İlim Yayma Vakfı Süleymaniye Camisi hakkında ne açıklama yaptı?

İlim Yayma Vakfı, tarihi Süleymaniye Camii'nin önünde yükselen yurt binası inşaatına yönelik tepkilerin sürmesi üzerine bir açıklama yaptı. Vakfın sosyal medya hesabından paylaşılan yazılı açıklamada, "Süleymaniye, İstanbul'un ruhudur. İlim Yayma Vakfı'nın varlık sebebi, bu ruhun korumasıdır. Süleymaniye'nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye'nin siluetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşları, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyoruz" denildi.


.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş