İlim Yayma Vakfı Süleymaniye Camisi hakkında ne açıklamada bulundu?

İlim Yayma Vakfı, tarihi Süleymaniye Camii'nin önünde yükselen yurt binası inşaatına yönelik tepkilerin sürmesi üzerine bir açıklama yaptı. İlim Yayma Vakfı Süleymaniye Camisi hakkında ne açıklama yaptı?

İlim Yayma Vakfı'nın Süleymaniye Camii çevresindeki yeni binasının inşaatının yer aldığı fotoğrafla ilgili tartışmalar sürerken. Vakıftan basın açıklaması geldi. İşte merak edilen haberin detayı…

İlim Yayma Vakfı Süleymaniye Camisi hakkında ne açıklama yaptı?

İlim Yayma Vakfı, tarihi Süleymaniye Camii'nin önünde yükselen yurt binası inşaatına yönelik tepkilerin sürmesi üzerine bir açıklama yaptı. Vakfın sosyal medya hesabından paylaşılan yazılı açıklamada, "Süleymaniye, İstanbul'un ruhudur. İlim Yayma Vakfı'nın varlık sebebi, bu ruhun korumasıdır. Süleymaniye'nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye'nin siluetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşları, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyoruz" denildi.



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