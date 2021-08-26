İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları ile 'Anaokulundan Üniversiteye'

2021-2022 eğitim öğretim yılında yeni öğrencilerini ağırlamaya hazırlanan İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları insan odaklı çağdaş eğitim ile öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. 1973 yılında kurulan İlim Yayma Vakfı, Milli, İlmi, İrfani bir eğitim anlayışıyla ilk olarak 1998 yılında İstanbul Ümraniye’de ilkokul ve ortaokul kademelerinde hizmet veren İrfan Okulları’nı açmıştır. Kaliteli eğitim ve ilmi değerlere önem veren kurum olması nedeniyle dikkatleri üzerine çeken İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları anaokulundan üniversiteye kadar öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

2021-2022 eğitim öğretim yılında yeni öğrencilerini ağırlamaya hazırlanan İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları insan odaklı çağdaş eğitim ile öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. 1973 yılında kurulan İlim Yayma Vakfı, Milli, İlmi, İrfani bir eğitim anlayışıyla ilk olarak 1998 yılında İstanbul Ümraniye'de ilkokul ve ortaokul kademelerinde hizmet veren İrfan Okulları'nı açmıştır. Kaliteli eğitim ve ilmi değerlere önem veren kurum olması nedeniyle dikkatleri üzerine çeken İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları anaokulundan üniversiteye kadar öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

Eğitimin her kademesindeki öğrencilere ihtiyaçları doğrultusunda destek olmak, anaokulundan üniversiteye her seviyede okul açmak, yurt, kütüphane ve kurs binaları kurmak, ilmi çalışmalar, kongre ve konferanslar düzenlemek ve bu sayede milletimizin irfanına yatırım yapmak gayesiyle 1951 yılında İlim Yayma Cemiyeti, 1973 yılında da İlim Yayma Vakfı kurulmuştur. İlim Yayma Vakfı tarafından hayata geçirilen başarılı eğitim projesi olan İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları yeni dönemde öğrencilerini ağırlamak için sabırsızlanıyor. İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları milli ve manevi değerlerinin bilincinde, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, üretken ve erdemli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Erdemli, yenilikçi eğitim kurumu

İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları ilmi değerlere sahip, yaradılış gayesinin özüne vakıf, şahsiyeti ve ahlâkı ile toplum içerisinde örnek birey olarak gösterilecek öğrencileri yetiştiren erdemli, yenilikçi bir eğitim kurumudıur.

“Anaokulundan Üniversiteye”

Temel faaliyeti eğitim-öğretim hizmetleri alanında kurumlar kurmak ve bu kurumları geliştirmek olan İlim Yayma Vakfı, “Anaokulundan Üniversiteye” Milli, İlmi, İrfani bir eğitim anlayışıyla ilk olarak 1998 yılında İstanbul Ümraniye'de ilkokul ve ortaokul kademelerinde hizmet veren İrfan Okulları'nı açmıştır. Daha sonraki yirmi yıllık süreçte İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları sırasıyla Madenler, Güngören ve Samsun kampüslerinde de anaokulundan lise kademesine kadar her sınıf seviyesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

İYV İrfan Okulları olarak 2020 yılı itibari ile Yenidoğu Okulları ve Palet Okulları'na sahip YETEV ( Yeni Türkiye Eğitim Vakfı) ile işbirliğine gidilmiştir. Bu sayede eğitim yolculuğuna tek çatı altında devam edecek olan köklü okullarımız, kendi özerk yapılarını koruyarak, sahip oldukları güçlü yönleri ve kadim birikimleri ile birbirlerine destek olmaktadırlar.

İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları bünyesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitimler verilir.

İleri teknoloji okulu ile çağın ötesinde eğitim

İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları ve TÜBİTAK TÜSSİDE işbirliği ile tüm öğretim kademeleri için geliştirilen teknoloji alan yeterliliğini odağına alan disiplinler arası eğitim-öğretim programıdır. İleri Teknoloji Okulu'nda amacımız; düşünen, keşfeden, keşfettiklerini teknoloji ile harmanlayarak ülkemiz adına milli projeler üretebilen bireyler yetiştirmektir.

İleri Teknoloji Okulu Ders Öğretim Programı oluşturulurken bir öğrencinin teknoloji alanında hangi becerilere sahip olması gerektiği tespit edilmiş, “Teknoloji Alan Yeterliliği (TEKAY)” ne uygun ders konuları tasarlanmıştır. Her anahtar yetkinlik dikkate alınarak teknoloji dersleri ve her dersin kendine özel hedef başarı ölçütleri belirlenmiş olup ders konuları ve içerikleri oluşturulmuştur.

İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları eğitim felsefesi

Öğrencilerimizin;

► Eğitim öğretim faaliyetlerinin desteğiyle yaradılış gayelerine vakıf olmalarını sağlamak,

► Hayata dair merak düzeylerini arttırmak,

► Gelecekte insanlığın yararına, milli ve yerli teknolojileri üretmelerine imkân sağlayacak akademik ve aklî donanımı kazandırmak,

► Farklı toplumlarla ilişki kurabilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak,

► Bireysel farklılıklarını keşfetmek ve bu farklı yönlerini geliştirmek,

► Hayatı anlamak için okulu ‘'zevkle'' öğrenilen yer olarak benimsemelerini sağlamak,

► Modern öğretim ve teknik imkânların desteği ile çok yönlü bir öğrenme ortamı sağlamak,

► Teknoloji sınıfları, laboratuvar, atölye ve kütüphane ortamları ile yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini desteklemek,

► Sadece akademik düzeyde değil, mizaçlarını ve zihinsel gelişimlerini de takip ederek öğretim süreçlerine etkin rehberlik uygulamaları ile katkı sağlamaktır.

"Ülkemize ve insanlığa hayırlı nesiller yetiştirmek"

Kuruculuğunu İlim Yayma Vakfı'nın yaptığı okullarımızda, vakıf senedinde yer alan “ülkemize ve insanlığa hayırlı ve faydalı nesiller yetiştirmek” gayesine uygun olarak topluma ‘inançlı, irfanlı, erdemli ve nitelikli bireylerin' kazandırılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede okulumuzun takip ettiği eğitim anlayışında şu üç alandaki çalışmalar önem arz etmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.