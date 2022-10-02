İlhak ne demek? İlhak kelime anlamı | İlhak amacı nedir? Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği topraklar

İlhak ne demek? Rusya'nın attığı son adımlardan sonra ilhak kelimesi merak edilmeye başlandı. İlhak kelimesi anlamını sizler için derledik. İlhak amacı nedir, Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği topraklar hangileridir, neden ilhak edildi? Hepsi haberin detaylarında...

İlhak ne demek? Rusya'nın attığı son adımlardan sonra ilhak kelimesi merak edilmeye başlandı. İlhak kelimesi anlamını sizler için derledik. İlhak amacı nedir, Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği topraklar hangileridir, neden ilhak edildi? Hepsi haberin detaylarında...

İlhak ne demek?

İlhak kelimesinin iki manası vardır.

1) bağlama, ekleme, katma.

2)egemenliği altına alma.

İlhak kelime anlamı

İlhak etme, bir devletin topraklarının başka bir devlet tarafından zorla alınmasına ilişkin idari eylem ve uluslararası hukuk kavramıdır.

İlhak amacı nedir?

İlhak etmenin amacı; ülkeden ülkeye, ülkenin çıkarmış olduğu savaşa, bölgenin stratejisine, konumuna, ilhak edilen alanda yapılacak işlere, işleyişe, göreve göre değişiklik göstermektedir.

Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği topraklar

Ukrayna'da Rusya'nın 4 bölgeyi ilhak etmesine bakılacak olursa;

Herson; Karadeniz kıyısında önemli limanlara sahip olan bir sanayi kenti olmasından dolayı ilhak edildi.

Zaporijya; nükleer santrali ile stratejik önemli bir konuma sahip olduğu için ilhak edildi.

Donetskve Luhansk, zengin kömür yatakları nedeniyle ilhak edildi.

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