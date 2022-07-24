İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yunanistan Türkiye'yi karşısına alarak ancak kendine zarar verir

İletişim Başkanı Altun, Yunanistan'ın Ege'de gerilimi tırmandıran taraf olduğunu hatırlatarak, “Yunanistan, Türkiye’yi küçük hesaplarla veya üçüncü ülkelere güvenerek karşısına alarak ancak kendine zarar verir” dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesine konuştu.

Ege'de gerilimi tırmandıran tarafın Yunanistan olduğunu söyledi.

"Yeni bir Erdoğan-Miçotakis görüşmesi olabilir mi?" sorusuna "Mevcut koşullar altında böyle bir görüşme olacağını düşünmüyorum" sözleriyle yanıt vererek şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Miçotakis hükümetine bir şans vererek diyalog kanallarını açmıştı. Yunanistan başbakanı bu fırsatı değerlendiremedi. İkili ilişkilere üçüncü tarafları karıştırmama sözü vermesine rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye karşıtı mesajlar verdi. Böylece Ankara'daki kredisi bitmiş oldu. Miçotakis, Türkiye'nin kendisine verdiği fırsatı çarçur etti. Neticede gerilimden beslenen odakları sevindirdi. Yunanistan başbakanının Türkiye'yi medeni bir komşu gibi davranmak konusunda samimi olduğuna ikna etmek için çok çaba göstermesi gerekiyor."

"İhlallerin radar görüntüleri var"

Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırması da Altun'un gündemindeydi. Türkiye'nin yasadışı adımlara ses çıkaracağını söyledi.

"Uzun yıllardır Yunanistan'ın bu adaları silahlandırarak uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini görüyoruz. Türkiye de Yunanistan'ın mevcut uluslararası anlaşmaları tartışmaya açarak ancak kendine zarar vereceği uyarısında bulunuyor. Bu uyarıyı Türkiye'nin durup dururken Yunanistan'ı tehdit ettiği gibi yansıtmak doğru olmaz. Aynı şekilde Türkiye'nin böyle bir konuda Yunanistan'ın yasadışı adımlarına ses çıkarmayacağını düşünmek, Türkiye'yi anlamamaktır."

"Her türlü hamleye cevap verecek imkan ve kabiliyetlere sahibiz"

Fahrettin Altun, Yunanistan'ın Ege'deki hava sahası ihlallerini de örnekleri ile vurguladı:

"27 Nisan'da Yunan uçakları ana karamıza geldi. Datça, Didim ve Dalaman'da hava sahamızı ihlal etti. Bunları biz iddia etmiyoruz. Radar görüntülerini müttefik ülkelerle paylaştığımız, somut örneklerden bahsediyoruz. Türkiye de Yunanistan'ın provokasyonlarına yanıt veriyor. Türkiye, Yunanistan kadar tehlikeli bir oyun oynamak isteseydi Türk savaş uçaklarını Attiki yarımadasının semalarında görürdünüz. Ama bizim böyle bir derdimiz yok. Gerilimi yükselten taraf olmadık, olmayacağız. Ancak her türlü hamleye cevap verecek imkan ve kabiliyetlere sahibiz."

"Bildiğiniz gibi Türkiye son yıllarda enerji konusunda ciddi atılımlar yaptı. Sondaj gemileri satın alarak bu konuda dışa bağımlılığımızı bitirdik. Karadeniz'de bulduğumuz gazı denizden karaya taşıyacak boruları suya indirmeye başladık. Bunların tamamı, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve vizyonu sayesinde oldu. Sondaj gemilerimizin nerede faaliyet göstereceği, Türkiye'nin egemen bir devlet olarak tek başına alacağı kararlarla belirlenir. Türkiye'nin kendi gemileriyle uluslararası hukuka uygun bir şekilde icra edeceği faaliyetlerden kimsenin rahatsız olmaması gerekir."

"Sondaj gemilerinin faaliyet yeri, Türkiye'nin tek başına alacağı kararla belirlenir"

Altun, Yunan gazetecinin Türkiye'nin sondaj çalışmalarına ilişkin sorusuna da net yanıt verdi.

“Sondaj gemilerimizin nerede faaliyet göstereceği, Türkiye'nin egemen bir devlet olarak tek başına alacağı kararlarla belirlenir” dedi.