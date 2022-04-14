İlçe milli eğitim müdürlüğü sınavsız atamalar iptal mi edildi? MEB sınavsız ilçe müdürü ataması durduruldu mu? Danıştay'dan çok kritik bir karar geldi. MEB yönetmeliğinde 2021 yılında yapılan değişikliği Türk Eğitim-Sen Danıştay'a taşımıştı. İlçe milli eğitim müdürü atamalarının sınavsız yapılması Danıştay kararı ile durduruldu. Buna göre atama işlemleri yazılı ve sözlü sınav yapılarak gerçekleştirilecek.

İlçe milli eğitim müdürlüğü sınavsız atamalar iptal mi edildi? MEB sınavsız ilçe müdürü ataması durduruldu mu? Danıştay'dan çok kritik bir karar geldi. MEB yönetmeliğinde 2021 yılında yapılan değişikliği Türk Eğitim-Sen Danıştay'a taşımıştı. İlçe milli eğitim müdürü atamalarının sınavsız yapılması Danıştay kararı ile durduruldu. Buna göre atama işlemleri yazılı ve sözlü sınav yapılarak gerçekleştirilecek.

MEB bünyesinde görevli binlerce kişiyi ilgilendiren çok kritik atama kararı açıklandı. MEB, yönetmeliği 5 Kasım 2021'de değiştirmişti. Yeni yönetmelikte ilçe milli eğitim müdürü atamasına ilişkin maddede yer alan "yazılı sınav" veya "yazılı ve sözlü sınavı" kazanarak atanmış olmaları şartıyla' ibaresine yer verilmemişti. Sınavsız atamaların yapılmasını Türk Eğitim-Sen Danıştay'a taşımıştı. Danıştay'dan karar çıktı.

İlçe milli eğitim müdürlüğü sınavsız atamalar iptal mi edildi?

Danıştay, ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda sınav şartının kaldırılmasına yönelik düzenlemenin yürütmesini durdurdu. Kararla, atama işlemleri yazılı ve sözlü sınav yapılarak gerçekleştirilecek.

MEB sınavsız ilçe m2üdürü ataması durduruldu mu?

Danıştay 2. Dairesi, işlemin yürürlüğünü durdurma kararı aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sınavsız ilçe müdürü atamasına dair düzenleme durduruldu. Bundan sonra ilçe müdürü atamalarında sınav aranacak.

"Kariyer ve liyakat ilkeleri ile eşitlik ilkesine aykırı"

Kararın gerekçesinde, sınavsız atamanın kariyer ve liyakat ilkeleri ile eşitlik ilkesine aykırı atamalara neden olacağı belirtildi. Düzenlemenin hukuka aykırılığının saptanmasına rağmen uygulamasının devam etmesinin hukuka uygun olmayacağına dikkat çekildi. .