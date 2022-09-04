Tarihçi- yazar İlber Ortaylı, 'Milli bayramları kutlamada bir tekdüzeliğe girildi.” ifadelerini kullandı.

Tarihçi- yazar İlber Ortaylı kaleme aldığı yazısında "Milli bayramları kutlamada bir tekdüzeliğe girildi. Tekdüzelik derken, yazı-çizi, tören, konser, asıl önemlisi tarih sempozyumlarının noksanlığından söz ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Ortaylı yazısında, "Vakıa bu yıl Milliyet gazetesinin Mert İnan editörlüğünde çıkardığı ilave, Yılmaz Özdil'in edebi bir şaheser olarak nitelendirilecek yazısı, yeni görüşler, askeri tarihçilerimiz ve komutanlarımızın (Dr. Selim Erdoğan, Ahmet Yavuz Paşa gibi) monografileri durumu değiştirmişe benziyor. Ama inşallah gelecek yıl Lozan Antlaşması üzerindeki yavanlıklar, saçma iddialar, yanlış yorumlar yapılmaz. Aziz Cumhuriyet'imizin 100. yılı, sadece Türkiye'nin değil bütün Türk dünyasının, Şark'ın tarihi dönüşümü olarak ele alınır. Bunu için canlı bir hazırlık henüz göremiyorum ama ne beis! Şu andan itibaren de gayrete gelinebilir." ifadesini kullandı.