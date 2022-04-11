İlayda Oral kimdir? Anıl Berk Baki? İlayda Oral ne iş yapıyor?

Survivor Gönüllüler takımının yarışmacısı Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral hayatıyla ön plana çıkıyor. Peki, Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Anıl Berk Baki'nin sevgilisi ile ilgili İlayda Oral kimdir?

Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral kimdir ve İlayda Oral nerelidir sorusuna yanıt aranıyor. Survivor'da destek paylaşımlarıyla dikkat çeken Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral kimdir?

İlayda Oral 25 Ağustos 1994 tarihinde dünyaya gözlerini açtı. Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdi. Sevgilisi Anıl Berk Baki gibi sporla iç içe bir yaşam süren Oral, kayak ve snowboard ile ilgili. Özel bir şirkette kariyerini sürdüren İlayda Oral, ürün uzmanlı olarak görev yapyor.

Anıl Berk Baki Kimdir?

Survivor Anıl Berk Baki, 1991 yılında İstanbul'da hayata gözlerini açtı. Aslen Trabzonludur. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümünden mezun oldu. Anıl Berk Baki, yelken sporu ile ilgilenmekte ve aynı zamanda Milli sporcudur. Bunun dışında Crossfit antrenörü olarak spor yaşantısını devam ettirmektedir. Yelken ve crossfit dışında uzun süre Amerikan futbolu, voleybol ve atletizm ile ilgilenmiştir. Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Anıl Berk Baki hayvanlara da düşkün biri. .