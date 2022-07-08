İlaçlara zam mı geldi? Hangi ilaçların fiyatı arttı? Temmuz 2022 ilaçlara yüzde kaç zam yapıldı? Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle gıda ürünlerinden teknolojik ürünlere kadar her şeyin fiyatına zam geldi. Vatandaşları endişelendiren bir zam haberi de ilaçlar için geldi. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre 8 Temmuz'dan geçerli olmak üzere ilaçlara yüzde 25 oranında zam geldi.

İlaçlara zam mı geldi? Hangi ilaçların fiyatı arttı? Temmuz 2022 ilaçlara yüzde kaç zam yapıldı? Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle gıda ürünlerinden teknolojik ürünlere kadar her şeyin fiyatına zam geldi. Vatandaşları endişelendiren bir zam haberi de ilaçlar için geldi. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre 8 Temmuz'dan geçerli olmak üzere ilaçlara yüzde 25 oranında zam geldi.

Son günlerde dolar kurunda yaşanan ykseliş, jeopolitik riskler ve küresel ekonomide yaşanan gerileme ile ülkemizde pek çok ürünü fiyatı zamlandı.

İlaçlara zam mı geldi?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar'a göre ilaçlara zam yapıldı. Madde 2'ye eklenen geçici bir madde ile, beşeri tıbbi ürünlerine fiyatlandırılmasında kullanılan Türk Lirası cinsinden bir euro değerinin, 2022 Temmuz'da yüzde 25 artırıldığı belirtildi.

Hangi ilaçların fiyatı arttı?

8 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere zammın tüm ilaçları kapsadığı belitildi.

Eczacı karları da artırıldı

İlgili karar ile eczacı kârlarında da artışa gidildi. Buna göre ilaçların depocuya satış fiyatının 100 TL'ye kadar olan kısmı için eczacı kârı yüzde 25'ten yüzde 28'e, 100-200 TL arasında olan kısmı için yüzde 16'dan yüzde 18'e ve 200 TL üstünde kalan kısmı için yüzde 12'den yüzde 13'e çıkarıldı.