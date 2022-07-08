İlaç zammı temmuz 2022 | İlaçlara ne kadar zam geldi? Eczacı kar oranı ne kadar arttı? Son dakika ilaç zammı

İlaç zammı temmuz 2022 | Resmi Gazete ilanıyla ilaçlara yüzde 25 oranında zam yapılacağı duyuruldu. Bu zammın bir kısmı eczacı kar oranlarına yansıtıldı. Peki ama eczacı kar oranı ne kadar arttı? İlaçlara ne kadar zam geldi? Son dakika ilaç zammı haberi...

Resmi Gazete ilanıyla ilaçlara yüzde 25 oranında zam yapılacağı duyuruldu. Bu zammın bir kısmı eczacı kar oranlarına yansıtıldı. Peki ama eczacı kar oranı ne kadar arttı? İlaçlara ne kadar zam geldi? Son dakika ilaç zammı haberi..

İlaç zammı temmuz 2022

İlaçlara ne kadar zam geldi? Resmi gazete ilanına göre 8 Temmuz itibarıyla bütün ilaçlara %25 oranında zam yapıldığı açıklandı.

Eczacı kar oranı ne kadar arttı?

İlaçların depocuya satış fiyatının 100 TL'ye kadar olan kısmı için eczacı kârı yüzde 25'ten yüzde 28'e, 100-200 TL arasında olan kısmı için yüzde 16'dan yüzde 18'e ve 200 TL üstünde kalan kısmı için yüzde 12'den yüzde 13'e çıkarıldı. .