İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı?

İller arası atama sonuçları sorgulama ekranı, isteğe bağlı yer değiştirme başvurularını tamamlayan öğretmenler tarafından inceleniyor. 4 Temmuz'da başlayan 2022 yılı isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 8 Temmuz'da sona erdi. 40'a kadar eğitim kurumunu seçebilen öğretmenler, seçtikleri sonuçları heyecanla arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçlar için bir tarih verildi. Peki, il atamalarının sonuçları açıklandı mı? 2022 MEB öğretmen il içi yer değiştirme tespit sonuçları ne zaman ve ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan il içi yer değiştirme başvurularının ardından gözler atama sonuçlarına çevrildi. Gönüllü yer değiştirme için başvuran öğretmenler görevin sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyorlar. Peki, il atamalarının sonuçları açıklandı mı? 2022 MEB öğretmen il içi yer değiştirme tespit sonuçları ne zaman ve ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 Öğretmen il içi atama sonuçları ekranı...

2022 öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı?

MEB takvimine göre il içi isteğe bağlı öğretmen atamalarının sonuçları 19 Temmuz Salı günü yani bugün ilan edilecek. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanacaktır.

Başvuru yapan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 8 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecek.

İl içi atama sonuçlarına göre tercih ettikleri kuruma atanan öğretmenler, 20 Temmuz 2022 tarihinden itibaren okullarından veya kurumlarından ayrılabilecekler.