İklim değişikliği raporu yayınlandı: Beyşehir gölü kuruyacak mı?

2022 iklim değişikliği raporu yayınlandı, yayınlanan rapora göre Türkiye, Avrupa'nın aşırı hava olaylarından en çok etkilenen ülkesi oldu. Raporda Beyşehir gölünün isminin bulunması dikkat çekti. Beyşehir gölüne ne olacak? Beyşehir gölü nerededir? Beyşehir gölü kuruyacak mı ? İşte detaylar...

Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), “İklim Değişikliği 2022: Etkiler, Uyum ve Kırılganlık” raporunu yayınlandı. Yayınlanan rapora göre insan kaynaklı sera gazı emisyonun dünyaya çok büyük zarar verdiği paylaşıldı. Raporda Türkiye'den Beyşehir gölü hakkında bir tahmin ileriye sürüldü. Rapora göre Konya'daki Beyşehir Gölü 2070 yılına gelindiğinde tamamen kuruması ve aşırı sıcakların etkisi ile birçok insanın hayatını kaybedileceği aktarıldı.

270 yazar ve 195 hükümet tarafından nihai hale getirilen raporda iklim değişikliğinin doğal yaşam eko sistemi ve toplumlar üzerindeki etkileri, mevcut ve gelecekteki değişikliklere uyum sağlama kapasiteleri göz önünde bulundurularak incelendi. Raporda en çok üstünde durulan durum ise artan emisyon oranları oldu. Emisyon değerlerinin bir hayli artmasının oluşturduğu risklere dikkat çekilerek "iklim değişikliğinin insan refahı ve gezegenin sağlığı için bir tehdit oluşturduğu" vurgulandı.

Emisyonlar yalnızca şu anda planlanan oranda azaltılırsa, ortaya çıkan sıcaklık artışı gıda üretimini, su kaynaklarını, insan sağlığını, kıyı yerleşimlerini, ulusal ekonomileri ve doğal dünyanın çoğunun hayatta kalmasını tehdit edecek.

Raporda emisyonların önemli ölçüde azaltılması halinde dahi Avrupa'da aşırı sıcaklıklar sonucu gerçekleşen ölüm sayısının 2050 yılına gelindiğinde yılda 30 bin ölüme neden olacağı kaydedildi. .