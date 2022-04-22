İklim değişikliği nedir? Küresel iklim değişikliğinin olası sonuçları nelerdir?

Google'ın özel Doodle sütununda iklim değişikliğinden bahsedildi. Google'da arama yapmak isteyen vatandaşlar bugün iklim değişikliği ekranıyla karşılaştıklarında konuyla ilgili araştırma yapmaya başladılar. Peki, iklim değişikliği nedir, nedenleri nelerdir?

İklimsel değişiklik, bilimsel anlamda klimatoloji dalı doğrultusunda incelenmekte olan bir tür atmosferik veya astronomik değişimlerdir. İklim sistemi, iç ve insan etkileri, Güneş'in periyodik faaliyetleri ve sera gazları gibi faktörlerden etkilenir.

İklim değişikliği veya küresel ısınma sonucu etkili olduğu tahmin edilen sera etkisi ile atmosferde ısıyı tutan ve etkili olduğu tahmin edilen karbondioksit gibi gazların artması sonucunda atmosfere salınan sera gazları, karada, denizde ve havada ölçülen ortalama sıcaklıkların yıl boyunca artmasıyla dünyanın iklimi değişiyor. görülmesidir.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, küresel iklim değişikliğine neden olan ana faktörün insan faaliyetleri sonucu sera gazı emisyonlarında gözlenen artış olduğunu ortaya koydu. Başta kömür olmak üzere yanan fosil yakıtlar, atmosferdeki karbondioksit seviyelerinin artmasında asıl sorumludur.

Dünya nüfusunun 2021 yılına kadar 7,5 milyarı aşması, iklim değişikliğinin arkasındaki sebeplerden biri. Kişi sayısı arttıkça kişi başına düşen enerji kullanımında da artış görülmektedir. Bu da daha fazla endüstriyel üretim ve çevre kirliliği anlamına geliyor.

İngiltere'de yer alan University College London'ın Biyoçeşitlilik ve Çevre Araştırmaları Merkezi'nde görevli ekiplerden biri, araştırma içinde dünyadaki ortalama yirmi bin böcek çeşidini inceleme altına aldı. Yoğun şekilde tarımla uğraşılan ve iklim değişikliğinden dolayı hava sıcaklığında hızlı artışın yaşandığı yerlerde ki böceklerin sayısının, iklim değişikliğine rastlanmayan diğer bölgelere göre %49 daha az olduğu tespit edildi.

Tropikal ekosistemlerde yer alan böcek popülasyonlarının insanların etkisi ile daha fazla etkilenmekte olduğunun altını çizen ekip, tarımın az olduğu bölgelerde böcek popülasyonlarında yaşanan kaybın daha az görüldüğünü de belirtti.

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