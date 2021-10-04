İkiz kardeşlerin aynı sınıfta olması doğru mu?

İkiz çocukları olan aileler çocuklarını okula yazdırırken oldukça kararsız kalırlar. Kardeşler birbirinden ayrılmalı mı? Yoksa aynı sınıfta mı eğitim görmeliler? Hangisi doğru? Yoksa farklı okullar mı olmalı? İşte ikiz çocuk ebeveynlerinin kafalarını karıştıran soruların cevapları...



İkiz çocuklara sahip ebeveynler okul dönemi gelince paniğe kapılırlar. Çünkü kimisi ikizlerin eğitim hayatlarına birbirlerinden ayrı bir şekilde devam etmeleri gerektiğini söyler. Kimisi ise ikizlerin kesinlikle aynı sınıfta ve okulda eğitim görmesini... Peki hangisi doğru?

Önceden ikizleri kesinlikle ayırmamak gerektiğine inanılırdı. Hatta onları ayırmanın zararlı olabileceği düşünülürdü. Bu yüzden ikizler aynı sınıflarda okutulur, aynı şekilde giydirilir, aynı şekilde eğitim görürlerdi. İkiz kardeşlerin aynı anda aynı duyguları hissettikleri düşünülürdü. Sürekli olarak bir arada olan ikiz kardeşler, beraber oynayıp beraber ders çalıştıklarından dolayı arkadaş edinme ihtiyacı duymazlardı. Fakat günümüzde bu görüş artık yanlış kabul edilmektedir.

Okul çocukların topluma karıştığı, sosyalleşmeyi öğrendiği bir ortamdır. Çocuklar burada öğretmenleri ve arkadaşlarıyla uzun saatler geçirir ve iç içe olur. İkiz çocuklara sahip aileler çocuklarının yabancılık çekmemesi için, birbirlerine destek olmaları için genellikle çocuklarının aynı sınıfta eğitim görmelerini istiyor. Fakat burada önemli bir nokta vardır. İkizlerin hayat boyu birbirine bağlı kalmamaları gerekir. Birbirleri olmadan da hareket edebilmeli ve sosyalleşebilmelidirler. Bu yüzden ayrı sınıflarda eğitim almaları onlar için daha iyi olacaktır.

İkiz kardeşler aynı sınıfta eğitim görürlerse bir takım zorluklarla karşılaşabilirler. Kardeş oldukları ve birbirlerine benzedikleri için süreli birbirleriyle kıyaslanabilirler. Bu da ikizlerde yetersizlik duygusuna ve özgüven kaybına neden olabilir. Aynı zamanda sürekli ikizinden güç alan çocuk sosyalleşmede problemler yaşayabilir. Arkadaş edinmeye ihtiyaç duymayabilir veya bu konuda çekingen yaklaşımlar sergileyebilir.

Ayrıca ikiz kardeşler aynı sınıfta eğitim görürlerse birbirlerini kendilerine dayanak görebilecekleri için tembellikler yapabilirler. Kendi sorumluluğunu kendi alamayan çocuk da hayatı boyunca sıkıntı yaşayacaktır.

Bu sebeplerden dolayı çocuğunuzun bireysel gelişimi için ikiz kardeşlerin farklı sınıflarda eğitim görmelerine müsaade etmenizi tavsiye ederiz.

Ünlü Fransız çocuk doktoru ve psikanalist Françoise Dolto, ikizleri ayırmanın muhakkak gerekli olduğunu şu cümle ile ifade etmişti; “İkizlerden biri daima baskındır, liderdir, yönetici rolündedir. Diğeri ise boyun eğme eğilimindedir, daha pasiftir, yönetilmeyi bekler. Durum böyle olunca, ikizlerin birbirlerine bağımlı olmadan kişiliklerini geliştirme şansına sahip olmaları için, onları küçük yaşlardan itibaren ayırmak şarttır. İkisinin de dengeli birer kişilik geliştirebilmeleri için zaman zaman birbirlerinden kopmalarında yarar vardır. Böylece kıskançlık denen duygu da hafiflemiş olur.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.