İkinci öğretim üniversite harçları ne kadar? 2021-2022 MYO ve fakülte öğrenim ücretleri ne kadar?

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra milyonlarca kişi üniversite tercihi yaptı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala adaylar üniversite harçlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde üniversite harçlarına yüzde 10 oranında zam yapılmıştı. Peki ikinci öğretim üniversite harçları ne kadar? 2021-2022 MYO ve fakülte öğrenim ücretleri ne kadar? Üniversite 2. öğretim harç ücretleri ne kadar oldu?

Ülkemizde her fakültenin ve bölümün harçları değişkenlik gösteriyor. Devlet üniversiteleri ücretsiz olmasına rağmen her dönem öğrenim harcı yatırılması zorunludur. Vakıf üniversiteleri ücretli üniversiteler olduğu için bu üniversitelerde harç ödemesi yoktur. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kala adaylar üniversite harçlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde üniversite harçlarına yüzde 10 oranında zam yapılmıştı. Peki ikinci öğretim üniversite harçları ne kadar? 2021-2022 MYO ve fakülte öğrenim ücretleri ne kadar? Üniversite 2. öğretim harç ücretleri ne kadar oldu?

Üniversiteye girmek için hazırlanan öğrencilere kötü haber... Üniversite harçlarına zam geldi. Üniversite harçları yüzde 10 zamlandı. Üniversite öğrencilerinin 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ödeyeceği katkı payları arttı. Resmi Gazete'de dün yayımlanan karara göre tıp fakültelerinde öğrencilerin ödeyeceği harç 642 TL'den 706 TL'ye, hukukta 340 TL'den 374 TL'ye çıkarıldı. İşte 2021 üniversite harç ücretleri...

İkinci öğretim üniversite harçları ne kadar?

Veterinerlik: 2549 Lira

Pilotaj: 5098 Lira

Bilgisayar: 1825 Lira

İnşaat: 1825 Lira

Mimarlık: 1825 Lira

Fen Edebiyat: 1530 Lira

Hukuk: 1379 Lira

İktisat: 1379 Lira

İşletme: 1379 Lira

2021-2022 üniversite harçları ne kadar?

Tıp fakülteleri: 706 Lira

Diş hekimliği:590 Lira

Veterinerlik: 462 Lira

Pilotaj: 562 Lira

Bilgisayar: 463 Lira

İnşaat: 463 Lira

Mimarlık: 463 Lira

Güzel SanaLiraar: 377 Lira

Fen Edebiyat: 340 Lira

Hukuk: 374 Lira

İktisat: 374 Lira

İşletme: 374 Lira

İlahiyat: 340 Lira

Eğitim: 340 Lira

Yabancı Dil: 340 Lira

İletişim: 340 Lira

Açık Öğretim: 77 Lira

Konservatuvar: 703 Lira

Turizm: 227 Lira

Üniversite harcı nedir?

Üniversiteyi ikinci öğretim ya da açık öğretim şeklinde okuyan öğrencilerden alınan ücrettir. Öğretmenlerin ek olarak ders verdikleri düşüncesiyle uygulanan bir sistemdir.

Kimler üniversite harcı ödemeyecek?

Hazırlık sınıfı eğitiminde; birinci yılında olan öğrenciler,

Lisans; 1-8 inci yarıyıllarda öğrenim gören öğrenciler,

Lisansüstü-Yüksek Lisans; 1-4 üncü yarıyıllarda öğrenim gören öğrenciler,

Lisansüstü-Doktora; 1-8 inci yarıyıllarda öğrenim gören öğrenciler,

Lisans Programlarına Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı kapsamında kayıt yaptıran T.C. uyruklu ile Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyen (Mavi kart sahibi) öğrenciler,

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı kapsamında ayrıca belirlenecek kontenjandan yerleşen Suriye Arap Cumhuriyetinde yaşanan olaylar nedeniyle ülkemizde misafir edilen Suriyeli öğrenciler,

Şehit ve Gazi çocuğu olduğunu Askerlik Şubelerinden veya Emniyet Müdürlüklerinden alacakları belge ile beyan edenler katkı payı/öğrenim ücreti ödemezler (Belgelerin aslının getirilmesi gerekir).

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.