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TIMETURK / GENEL / İkinci kez koronavirüse yakalandı

İkinci kez koronavirüse yakalandı

Geçtiğimiz yıl aralık ayında koronavirüs testi pozitif çıkan ve gördüğü tedavi sonrasında iyileşen Gülben Ergen, ikinci kez koronavirüse yakalandığını duyurdu.

2 Saat Önce
2021-08-27 14:36:42
İkinci kez koronavirüse yakalandı

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile mücadele sürüyor. Virüs, televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimlerinden pek çok kişiye de bulaşmaya devam ediyor.

Son olarak şarkıcı Gülben Ergen'in de testi pozitif çıktı.

Ergen, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Covid-19'a yakalandığını duyurdu.

"İKİ KEZ AŞIMI OLDUM"

Ünlü şarkıcı, "Corona oldum. Vakti ve sıram gelince iki kez aşımı oldum. Bir daha test yaptırmadım. Antikor baktırmadım. Üç oğlum yüzyüze eğitime başlayacaklar. Sağlık sektöründe emek veren herkese sevgim saygım anlayışım ve minnetim sonsuz" dedi.

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"AŞI OLUNCA CORONA OLMUYORSUNUZ DENMİYOR"

Ergen, bir sonraki paylaşımında da şu ifadeleri kullandı:
"Aşı olunca corona olmuyorsunuz denmiyor. Olursanız entübe olmadan, muhtemelen hastaneye kaldırılmadan, rahat atlatabilirsiniz deniyor. Okulların açılması yaklaştıkça ölüm oranları çoğalıyor. Bu bilimsel çağrıya kulak verin. Artık okullar kapanmasın. Eğitim durmasın."

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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