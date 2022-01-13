İkinci el ve sıfır otomobil fiyatları ucuzladı mı? Otomobillere ÖTV indirimi mi geldi? Artan kur nedeniyle araç almak nerdeyse hayal haline gelmişti. Sıfır otomobil fiyatları 2022 yılında bir miktar gerilese de vatandaşın ulaşabileceği bir noktada değil. 300 bin liradan başlayan sıfır otomobiller için geçerli yeni bir düzenlemeye gidildi. 2022 yılında sıfır araç alımında uygulanacak matrah limitleri değiştirildi. Araç almayı düşünenler otomobil fiyatları düştü mü? Sıfır araçlara ÖTV indirimi geldi mi? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Araç almayı düşünenler son dakika gelen ÖTV matrah değişikliği haberini alınca ikinci el ve sıfır otomobil fiyatları ucuzladı mı? Otomobillere ÖTV indirimi mi geldi? gibi soruları sormaya başladı. Artan kur nedeniyle araç almak nerdeyse hayal haline gelmişti. Sıfır otomobil fiyatları 2022 yılında bir miktar gerilese de vatandaşın ulaşabileceği bir noktada değil. 300 bin liradan başlayan sıfır otomobiller için geçerli yeni bir düzenlemeye gidildi. 2022 yılında sıfır araç alımında uygulanacak matrah limitleri değiştirildi. Araç almayı düşünenler otomobil fiyatları düştü mü? Sıfır araçlara ÖTV indirimi geldi mi? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Sıfır otomobillerin ve ikinci el otomobil fiyatları her geçen gün yukarı yönlü hareket ediyordu. Döviz kurlarında son haftalarda yaşanan gerileme ile bir miktar düşen araç fiyatları yine de vatandaşın ulaşabileceği noktadan çok daha uzakta. Gelen son dakika duyurusuna göre 2022 yılında sıfır araçlar için geçerli olcak matrah limitleri değiştirildi.

İkinci el ve sıfır otomobil fiyatları ucuzladı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre 2022 yılında sıfır araç alımında uygulanacak matrah limitleri değiştirildi. Buna göre; 1600 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti (Vergisiz ülkeye giriş fiyatı) 92 bin liradan 120 bine çıkarıldı. Yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan araçların yeni matrah limiti ise 120 bin-150 bin arasına yükseltildi.

Otomobillere ÖTV indirimi mi geldi?

Ayrıca araçların matrahlarına göre yeni vergi dilimleri de oluşturuldu. Buna göre, matrahı 150 bin-175 bin arası araçların yüzde 60, matrahı 175 bin-200 bin arası araçların yüzde 70, matrahı 200 bini aşan araçların ÖTV'si ise yüzde 80 oldu.

Matrah düzenlemesi nasıl uygulancak?

Motor hacmi 1600 silindiri geçen, 2000 silindiri geçmeyen otomobillerde ise yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 114 binden 130 bine çıkarıldı.

Yüzde 50'lik ÖTV liminde yer alan araçların yeni matrah limiti de 130 bin - 210 bin seviyesine yükseltildi.

Matrahı 210 bini aşan araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 80 olarak uygulanacak..

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.