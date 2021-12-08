İkinci el otomobilde büyük tuzak

İkinci el araçta yapılan büyük bir oyun daha ortaya çıkarıldı. Gaziantep’te 3 oto tamircisinin çalıntı araçlara hurdaya çıkmış araçların motor şasi numaralarını ekleyip tüm Türkiye’ye sattığı öğrenildi.