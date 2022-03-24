İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 2022 Nisan 2. el araç (otomobil) fiyatları ucuzlar mı? sorusu şu sıralar araç almak isteyen pek çok kişi tarafından soruluyor. Akaryakıt ürünlerine gelen zamların ardından araç alma düşüncesini erteleyen vatandaşlar bahar ayının gelmesiyle yeninden araç arayışına başladı. Sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan artışın ikinci el araba satışlarını artırması bekleniyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması pek çok emtia fiyatlarında yükselişe neden oldu. Rusya'ya peş peşe ekonomik yaptırımlar gelirken dünyanın dev otomobil firmaları da Rusya'da ürütimlerini durduracaklarını duyurdu. Rusya'ya yaptırımları ile petrol fiyatlarında da yukarı yönlü hareket başladı. Akaryakıt ürünlerine gelen zamlar araç sahiplerini endişelendirdi. Benzin ve motorine gelen peş peşe zamlardan sonra vatandaşlar araç alma isteğini bir süre ertelemişti. Ancak bahar aylarının gelmesiyle ikinci el otomobil piyasasında beklenti de artmış durumda.

İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Otomobil piyasasını yakından takip eden uzamanlar bahar ayının gelmesi, koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması ve ramazan bayramı için tatil hazırlığında olanlar ikinci el otomobil piyasasının hareketlenmesine neden olabilir. Ancak bu hareketlenme araç fiyatlarının düşmesinden ziyade çıkmasına neden olabilir.

2022 Nisan 2. el araç (otomobil) fiyatları ucuzlar mı?

Nisan ayında otomibl satışları mevsimsel olarak en fazla olan aylardan biridir. Nisan ayında sıfır otomobil fiyatlarında bir düşüş yaşanırsa ikinci el otomobil fiyatları da geriler. Ancak dövi kurlarında yaşanan artış ve jeopolitik riskler devam ederken ikinci el araç piyasasında fiyat düşüşü yaşanması pek muhtemel görünmüyor. .