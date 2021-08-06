Birçok kişi internet üzerinden iki yüzlü insanlara göndermek için sözler aramaktadır. Bu sebeple en iyi ve anlamlı sözler araştıran vatandaşlar, araştırmalarına devam etmektedir. Peki iki yüzlü insanlara ne gibi sözler söylenebilir? Ünlü düşünürler, yazarlar, şairlerin iki yüzlü insanlar için söyledikleri sözler nelerdir?

Günlük yaşantımızda birçok insan ile muhattap oluruz. Bu insanlar ailemizden, okulumuzdan, çalışma yerimizden veyahut birlikte vakit geçirdiğimiz arkadaşlarımız olabilmektedir. Bu insanlarla genel olarak iyi anlaşmak ve hayatımızda karşılıklı herhangi bir sorun olmaması için mücadele ederiz. Özellikle iletişim noktasında tüm özveriyi gösteririz. Fakat bazı durumlarda karşımızda bulunan insanlar beklediğimiz gibi çıkmayabilir. Bu insanlar bizim yanımızda ve bizim yanımızda olmadıkları zaman farklı farklı davranabilirler. Halk arasında bu insanlara iki yüzlü denilmektedir. Bu gibi insanlarla iletişime geçerken dikkatli olmamız gerekmektedir. Birçok kişi bu gibi iki yüzlü insanlara, bulundukları durumu hatırlatmak adına çeşitli sözler göndermek isteyebilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırma yapan birçok kişi iki yüzlü insanlara sözler nedir? sorusunun cevabını aramaktadır. İşte tüm detayları ve örnekleri ile iki yüzlü insanlara sözler…

İki yüzlü insanlara sözler

İki yüzlü insandan nefret ediyorum. Önce hangi yüzlerini tokatlanacağına karar vermek zordur. Herkesin iki yüzü var ama benimki ikizler. - Felix Caussan

İki yüzlü bir adama iki kez bakın. - Şef Joseph

Gerçek kal, sadık kal ya da benden uzak dur.

Neden herkes bu kadar iki yüzlü olmak zorunda?

Bozuk para gibisin. ”Ahh, değerli mi?” Hayır, iki yüzlü”

Dürüst bir düşman, yalan söyleyen bir arkadaştan daha iyidir.

İki yüzlü çıkarcı insanlardan uzak durmak çok zordur. Onlar yapmacık sevgilerini gösterip içlerinde ki kötülüğü saklarlar. Onları hoşnut tuttuğun sürece sana sevgi duyarlar. Sen bir şeyler verdikçe mutlu olurlar. Vermekten geri kalırsan sana zehirlerini akıtırlar. - Hz. Ali (r.a)

Keşke herkes, ilk tanıdığımız gibi samimi, ya da tanıyamamışım seni dedirtmeyecek kadar iki yüzlü olmasa.

Oğlum diyordu. Sen sen ol, görünüşe aldanma. İnsanlar iki yüzlüdür. - Yaşar Kemal

Etrafım iki yüzlü, sahtekar ve satıcı insanlara dolu. Her gün onların yüzünü görmek kadar iğrenç birşey yok.

Kimse bana 'ikiyüzlü değilim' demesin. Hangimiz yüzümüz gülerken kalbimizin ağladığını belli ettik ki. - M. Longston

Zaman ikiyüzlülüğün gizlediğini nasıl olsa bir gün ortaya çıkarır, kusurlarını örtenin sonu nasıl olsa utançtır! - William Shakespeare

Ya göründüğün gibi ol, ya da olduğun gibi görün. - Hz. Mevlana

Başkalarına karşı değişik yüzler takınanlar, sonunda kendi çehrelerini unuturlar. - La Rochefaucauld

Allahü Teala kulun ameline vermediği mükafatı niyetine verir, zira niyette riya söz konusu değildir. - İkrime (r.a)

İkiyüzlülük çift taraflı kesen bir kılıca benzer, bir tarafı aldattığı insanı keserken, diğer tarafı sahibini keser. - Cervantes

İkiyüzlü kişiler hep ilgi görürler delikanlı insanlar hep yalnız gezerler. Unutma ki ucuz malın alıcısı çok olurmuş.

Ben insanın ikinci yüzünü görünce ilkini hatırlamam. -Paul Austin

Hiçbir şeye şaşırma. Hakikatin de insanların da iki yüzü vardır. -Amin Maalouf

Yüzsüzdür insanoğlu kimse bilmez fendini kime iyilik yaptıysan ondan koru kendini. -Mehmet Akif Ersoy

Peki ahlaklı olduklarını söyleyen bu insanlar nasıl bir hayat sürüyorlar? Sevgili dostum, ikiyüzlülerin memleketinde olduğumuzu unutuyorsun. -Oscar Wilde

Kalem eğri dilli mürekkep siyah yüzlü kağıt ikiyüzlü! Şimdi kalkıp arzuhalimi yazmaya kimi mahrem kılayım? -Nabi

“Çocuklar, ikiyüzlü olduğunuzda ortaya çıkan ve söylediklerinizi engelleyen yerleşik bir ikiyüzlülük antenine sahipler.” – Ben Carson

İkiyüzlü ve kötü bir arkadaş vahşi bir yaratıktan daha fazla korkulmalıdır; vahşi bir yaratık vücudunuzu yaralayabilir ancak kötü bir arkadaş aklınızı yaralar. Buda

“Affedilemeyecek tek kötülük ikiyüzlülüktür. Bir ikiyüzlünün pişmanlığının kendisi ikiyüzlülüktür. ” – William Hazlitt

“Bir yalandan daha kötü olan tek şey, aynı zamanda ikiyüzlü olan bir yalancıdır!” – Tennessee Williams

İkiyüzlünün dilinde tat, kalbinde ise fesat gizlidir. -Özdemir Asaf

İkiyüzlü insan dedikleri sanırım karakteri oturmamış, kişiliği tam gelişmemiş, dönek insanlardır.

Sen iki yüzün olduğu için gurur duyabilirsin ama ben senin gibi ikiyüzlü olacağıma yüzsüz olurum daha iyidir.

Zaman zaman gerçek yüzünü de kullanmayı ihmal etme yoksa onu unutup gideceksin.

Hayat çok garip kimileri çok yüzsüz, kimileri ikiyüzlü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.