İki yıl boyunca hiçbir dişçiden randevu alamadı, çareyi kendi buldu...

Sağlık sektöründeki sorunlar tüm dünyada kendini gösteriyor. İngiltere'de devlet hastanesinden 2 yıldan fazla bir süre randevu alamayan 52 yaşındaki Layla Waters, sonunda çareyi kendi dişlerini çekmekte buldu.

Sağlık sektöründeki sorunlar tüm dünyada etkisini gösteriyor. Son olarak ilginç bir olay İngiltere'de yaşandı. Evine yaklaşık bir saat uzaklıktaki devlet hastanesinden 2 seneden fazla süre boyunca dişçi randevusu alamayan 52 yaşındaki Layla Waters, sonunda sorununu kendi çözmeye karar verir

Diş ağrıları ilk olarak 2020 yılında başlayan ve karantina dönemi boyunca hastaneyi aradığını söyleyen kadın, diş ağrılarına daha fazla dayanamadığı için üç dişini de kendi çekti.

49 diş hekimini aradım

Dişleri enfeksiyon kapan kadın, mutfak havlusu yardımıyla ağrıyan dişini çekmeyi başardı. İki ay sonra, aynı şeyi ikinci bir enfekte dişle tekrar yapmak zorunda kaldı. Layla Waters verdiği röportajda, 'Sonunda o kadar kötüydü ki bir şeyler yapmam gerektiğine karar verdim' dedi.

Cambridgeshire, Peterborough'da yaşayan özel tedaviye parası yetmeyen Waters şunları ekledi: "İki günde bir, bir paket ağrı kesici alıyorum. Diş ağrısı çekiyorum. Şimdi tüm dişlerim gevşedi. 49 diş hekimini aradım. Aldığım en iyi yanıt, bekleme listesine alınabileceğim oldu, ancak aylarca sürdü.”

Hekimlerin yüzde 90'ı hasta kabul etmiyor

Daily Mail'in haberine göre; Covid pandemisi ile beraber diş hekimleri kitlesel olarak iş bırakıyor. Birleşik Krallık'taki hekimlerin yüzde 90'ı yeni hasta kabul etmiyor. .