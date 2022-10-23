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İki lise öğrencisi scooter kazasında hayatını kaybetti!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı scooterda bulunan iki lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

4 Gün Önce
2022-10-23 16:09:32
İki lise öğrencisi scooter kazasında hayatını kaybetti!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde M.C.G.'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Ada Kayahan ile 18 yaşındaki Mahmut Yağız Balcı'nın bulunduğu scootera çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kayahan ve Balcı, yaşamını yitirdi. Lise son sınıfı öğrencisi olan Kayahan ve Balcı'nın cesetleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. .

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