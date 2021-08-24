İki kuruma 6 bin 351 kadrolu işçi alınacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 4 bin 346 ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’ne ise 2 bin 5 olmak üzere toplam 6 bin 351 kadrolu işçi alınacak. Başvurular İşkur üzerinden yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 4 bin 346 ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne ise 2 bin 5 olmak üzere toplam 6 bin 351 kadrolu işçi alınacak. Başvurular İşkur üzerinden yapılacak.

Dün itibarıyla yayımlanan ilandaki şartları taşıyanlar, İşkur il müdürlüklerine bizzat veya ‘iskur.gov.tr' aracılığıyla başvuruda bulunabilir. Son başvuru tarihi 27 Ağustos 2021.

TEMİZLİK VE GÜVENLİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, merkez ve taşra teşkilatlarına 549'u erkek, 869'u kadın olmak üzere temizlik görevlisi, 1227 erkek, 1701 kadın olmak üzere de güvenlik görevlisi alımı yapılacağını söyledi. Kasapoğlu, ayrıca 1250 antrenör ve 100 spor uzmanı alımını ilan ettiklerini de hatırlattı.

ŞARTLARI NELER?

Güvenlik görevlisi olabilmek için başvurunun son günü (27 Ağustos 2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, 35 yaşından gün almamış olmak (27 Ağustos 1986 ve sonrası doğumlu olanlar) gerekiyor. Temizlik görevlisi alımında ise üst yaş sınırı bulunmuyor. 15 Eylül'de kura çekimi yapılacak.

ŞOFÖR, TOPOĞRAF AŞÇI, TEKNİSYEN...

Sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 6 Eylül 2021, saat 10.00'da DSİ bölge müdürlüklerinde yapılacak. Kurada belirlenen adaylar, daha sonra bölge müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak. Yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlardan en az 60 puan alma şartı bulunuyor. İşe alımdan sonra 4 ay deneme süresi var.

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