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İki İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

Fatih'te iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu bazı yolcular yaralandı.

45 Dakika Önce
2022-01-08 09:02:57
İki İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

Atatürk Bulvarı'nda seyreden bir İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı yönde seyreden başka bir İETT otobüsüne çarparak refüje girdi. Kazada otobüsteki bazı yolcular yaralandı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcular ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kazanın olduğu bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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