İKA nedir? İnsansız Kara Aracı (İKA) özellikleri neler? Türkiye yerli ve milli savunma silahlarını üretmeye devam ediyor. İnsansız Hava Araçları ile adını tüm dünyaya duyuran Türkiye İnsansız Kara Araçları (İKA) ile de adından söz ettirecek gibi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İKA'ların Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde kullanılmasına başlanacağı belirtildi. Peki İnsansız Kara Aracı (İKA) özellikleri nelerdir?

İKA nedir? İnsansız Kara Aracı (İKA) özellikleri neler? Türkiye yerli ve milli savunma silahlarını üretmeye devam ediyor. İnsansız Hava Araçları ile adını tüm dünyaya duyuran Türkiye İnsansız Kara Araçları (İKA) ile de adından söz ettirecek gibi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İKA'ların Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde kullanılmasına başlanacağı belirtildi. Peki İnsansız Kara Aracı (İKA) özellikleri nelerdir?

TSK'da İKA'ların kullanımına başlanıyor. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Dosta güven düşman korku salan Türk silah sistemlerine bir yenisi daha eklendi. İnsansız Kara Araçları (İKA) Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde kullılmaya başlanacak. Peki İKA nedir? İnsansız Kara Aracı (İKA) özellikleri neler?

İKA nedir?

İKA, İnsansız Kara Araçlarının kısaltılmışıdır. İKA'lar sahada aktif görev alabiliyor, uzaktan kontrol ve yapay zeka sistemleri ile düşman hedeflerinne saldırı düzenliyebiliyor. İKA'lar zorlu arazilerde ve çatışma ihtimali yüksek yerlerde de kullanılabiliyor. İKA'lar keşif ve gözetleme ihtiyaçları doğrultusunda da kullanılabiliyor.

İnsansız Kara Aracı (İKA) özellikleri neler?

- Keşif ve gözetleme yapabilir

- Yüksek hareket kabiliyetli

- Yüksek engel aşabilen

- Merdiven tırmanabilen

- Sudan geçebilen

- Uzaktan kumandalı

İKA'lar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda kullanılmaya başlanıyor

MSB paylaşımında şu ifadeler dikkat çekti; İnsansız Kara Araçları (İKA) Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliktelerinde kullanılmaya başlanıyor. İKA'lar ile muharebede, her türlü harekatta girilemeyen, gözetlenemeyen ve müdahale edilemeyen bölgelerin gözetlenebilmesi bu bölgelere emniyetli bir şekilde girilebilmesi ve müdahale edilebilmesi sağlanıyor. Bu kapsamda, tedarik edilen İKA'lar birliklerine sevk edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.