Nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar bu ihtiyaçlarını gidermek için bankaların yolunu tutuyor. Ancak son aylarda banka kredi faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle bir çok kişi ihtiyaç kredisi çekmekten korkar oldu. Merkez Bankası'nın Eylül'de faizleri yüzde 19'dan yüzde 18'e çekmesi ve Ekim'de de ekonomistleri faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisi ile vatandaşlar banka kredi faiz oranlarında indirim olup olmadığını merak etmeye başladı. Peki İhtiyaç kredisi faizi düştü mü? İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları...

Nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar bu ihtiyaçlarını gidermek için bankaların yolunu tutuyor. Ancak son aylarda banka kredi faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle bir çok kişi ihtiyaç kredisi çekmekten korkar oldu. Merkez Bankası'nın Eylül'de faizleri yüzde 19'dan yüzde 18'e çekmesi ve Ekim'de de ekonomistleri faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisi ile vatandaşlar banka kredi faiz oranlarında indirim olup olmadığını merak etmeye başladı. Peki İhtiyaç kredisi faizi düştü mü? İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları...

Banlar kredi alabilme şartını taşıyan müşterilerine belli miktarlarda çeşitli vade imkanı ile ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor. Banka kredi faiz oranları bir çok kişi tarafından sürekli araştırılıyor. Araç almak isteyenler, ev almak isteyenler ve nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar banka kredi faizlerini düşmesini bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda "faizler düşecek" açıklaması ile vatandaşlar kredi çekme planlarını bir süre erteledi ve banka faizlerinin bir miktar düşmesini bekliyor. Merkez Bankası'nın Eylül ayı toplantısında politika faizinin 100 baz puan düşürülmesi kredi çekmek için bekleyen binlerce kişiyi ümitlendirdi.

İhtiyaç kredisi faizi düştü mü?

İhtiyaç kredisi çekmek isteyenler ihtiyaç kredisi faz oranları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Göze çarpar miktarda bir düşüş henüz İhtiyaç kredisi faizlerine yansımadı.

İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

İşte güncel ihtiyaç kredisi faizleri;

Alternatif Bank 1.001 - 500.000 TL 3 - 36 Ay %1,79

Anadolubank 1.000 - 100.000 TL1 - 36 Ay %1,99

Fibabanka 3.000 - 100.000 TL 3 - 36 Ay %1,59 - %1,66

Halkbank 1.000 - 50.000 TL1 - 36 Ay %1,63

HSBC 1.000 - 40.000 TL3 - 36 Ay %1,99

ICBC Bank Turkey 1.000 - 50.000 TL2 - 36 Ay %2,05

Odeabank 1.000 - 100.000 TL1 - 36 Ay %2,02

Şekerbank 1.000 - 100.000 TL3 - 36 Ay %2,25

VakıfBank 3.000 - 125.000 TL3 - 36 Ay %1,55

Ziraat Bankası 1.000 - 100.000 TL1 - 36 Ay %1,63

Enpara.com 1.000 - 50.000 TL1 - 36 Ay %1,63

FastPay 1.000 - 200.000 TL1 - 36 Ay% 1,74 - %1,79

DenizBank 1.000 - 65.000 TL1 - 36 Ay% 1,89

Yapı Kredi 1.000 - 500.000 TL1 - 36 Ay %1,75 - %2,21

N Kolay 2.000 - 40.000 TL3 - 36 Ay %1,59

ING 1.000 - 500.000 TL3 - 36 Ay %1,35 - %1,59

TEB - 1.000 - 100.000 TL3 - 36 Ay %1,45

CEPTETEB 1.000 - 100.000 TL3 - 36 Ay %1,45

İş Bankası 3.000 - 100.000 TL1 - 36 Ay %1,60

QNB Finansbank 1.000 - 50.000 TL1 - 36 Ay %1,34

Garanti BBVA 1.000 - 500.000 TL3 - 36 Ay %1,69 - %2,03

Akbank 1.000 - 1.000.000 TL1 - 36 Ay %1,64 - %2,08

İhtiyaç kredisi nedir?

İhtiyaç kredisi, eğitim, tatil, yol, giyim, seyahat gibi bireysel harcamalarınız veya hizmet alımlarınız için gerekli nakit ihtiyaçlarınızı karşılayarak geri ödemelerinizi uzun vadede yapabileceğiniz bir finansman aracıdır. Bu sayede ihtiyaçlarınızı ertelemenize gerek kalmadan, bütçenize uygun taksitlerle ödeme planınızı oluşturarak dilediğiniz harcamayı yapabilmiş olursunuz.

Merkez Bankası faiz indirir mi?

AA Finans'ın 21 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 6 ekonomist politika faizinin yüzde 18'de sabit bırakılmasını beklerken, 8 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan ve 11 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.