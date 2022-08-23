İhsan Şenocak Kimdir, Nerelidir? İhsan Şenocak Eserleri
Yazar İhsan Şenocak kimdir, nerelidir? İhsan Şenocak’ın yazdığı kitaplar neler? Türk vaiz ilahiyatçı ve yazar olan İhsan Şenocak hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde değineceğiz. İşte detaylar.
2022-08-23 23:19:11
İhsan Şenocak Kimdir?
İhsan Şenocak 5 Temmuz 1974 Samsun'da doğdu. Türk Vaiz ilahiyatçı ve yazardır. Şenocak, ilkokulu bitirmesinin ardından hafız olarak camilerde görev aldı. Şenocak lise eğitimini 1994 yılında Samsun İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 1999 yılında mezun oldu. 2004 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalında “İslâm Hukuku'nda Taklit” konulu teziyle yüksek lisans yaptı. Daha sonra “İslâm Hukuku'nda Örfün Hükümlere Etkisi” adlı tezini tamamlayarak doktor oldu. Yazar İhsan Şenocak, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çeşitli görevlerinde yer aldı. Çeşitli kanallarda TV programları yapmakta. İhsan Şenocak son olarak kısa adı İFAM olan İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi'ni kurdu. İFAM'da tefsir, hadis, fıkıh, akâid, usûl, mantık dersleri vermeye başladı. İhsan Şenocak evli ve 3 çocuk babasıdır.
İhsan Şenocak Eserleri
Türkçe Kitapları;
- Kudemâ Meclisi
- İslâm'ın Kızına
- Kur'an Müdafaası
- Büyük Doğu Çağına Doğru
- İki Devrin Ulu Hocası: Ali Haydar Efendi
- Sünneti Reddeden Kur'an Müslümanlığı
- Tefekkürde Tesettürde İslâm Diyen Kızlar
- Bir Akide Kırılması Nüzûl-i İsa
- Bir İnkılaptır Namaz
- Bir Mekteptir Oruç
- İftiraların Odağındaki Sahâbî: Ebû Hûreyre
- Üstad'ın Gençliğe Hitabesi'ne Dâir
- İnsanlığın Umut Kıtası Alem-i İslam
- Bin Yıldır Düşmeyen Cephemiz Doğu Türkistan
- Müslüman Gence
- İmam-ı Azam'ın İzinde
- Neden Kur'ân-ı Kerim Hedef?
- Aşk ve Vecd Yolunda Mavera Yürüyüşü
- Dünyevileşme Her Yerden Aşk Kalpten Vurur
- Çağa Şeref Verenler
- Mekke'den İstanbul'a, Fetih, Fatih, Ayasofya
- 24 Saat Müslümanca Yaşam -Edep Risalesi-
- İslam Evinde Çocuk Terbiyesi
- Küresel Krizden Çıkış: İslam İktisâdı
- İslam Hukûku İftiralar-Cevaplar
- Son İslam Devleti Osmanlı'nın Ufkunda
- Babamın Hatıralarıyla Yakın Tarih
Arapça Kitapları;
- المقالات النهضوية في الفكر والدعوة
- نحو راية الإسلام
- حركة القرآنيين في ميزان القرآن الكريم
- اسمعي يا أمة
İngilizce Kitapları;
- To The Daughter of Islâm
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