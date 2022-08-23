İhsan Şenocak Kimdir, Nerelidir? İhsan Şenocak Eserleri

Yazar İhsan Şenocak kimdir, nerelidir? İhsan Şenocak’ın yazdığı kitaplar neler? Türk vaiz ilahiyatçı ve yazar olan İhsan Şenocak hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde değineceğiz. İşte detaylar.

İhsan Şenocak Kimdir?

İhsan Şenocak 5 Temmuz 1974 Samsun'da doğdu. Türk Vaiz ilahiyatçı ve yazardır. Şenocak, ilkokulu bitirmesinin ardından hafız olarak camilerde görev aldı. Şenocak lise eğitimini 1994 yılında Samsun İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 1999 yılında mezun oldu. 2004 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalında “İslâm Hukuku'nda Taklit” konulu teziyle yüksek lisans yaptı. Daha sonra “İslâm Hukuku'nda Örfün Hükümlere Etkisi” adlı tezini tamamlayarak doktor oldu. Yazar İhsan Şenocak, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çeşitli görevlerinde yer aldı. Çeşitli kanallarda TV programları yapmakta. İhsan Şenocak son olarak kısa adı İFAM olan İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi'ni kurdu. İFAM'da tefsir, hadis, fıkıh, akâid, usûl, mantık dersleri vermeye başladı. İhsan Şenocak evli ve 3 çocuk babasıdır.

İhsan Şenocak Eserleri

Türkçe Kitapları;

Kudemâ Meclisi

İslâm'ın Kızına

Kur'an Müdafaası

Büyük Doğu Çağına Doğru

İki Devrin Ulu Hocası: Ali Haydar Efendi

Sünneti Reddeden Kur'an Müslümanlığı

Tefekkürde Tesettürde İslâm Diyen Kızlar

Bir Akide Kırılması Nüzûl-i İsa

Bir İnkılaptır Namaz

Bir Mekteptir Oruç

İftiraların Odağındaki Sahâbî: Ebû Hûreyre

Üstad'ın Gençliğe Hitabesi'ne Dâir

İnsanlığın Umut Kıtası Alem-i İslam

Bin Yıldır Düşmeyen Cephemiz Doğu Türkistan

Müslüman Gence

İmam-ı Azam'ın İzinde

Neden Kur'ân-ı Kerim Hedef?

Aşk ve Vecd Yolunda Mavera Yürüyüşü

Dünyevileşme Her Yerden Aşk Kalpten Vurur

Çağa Şeref Verenler

Mekke'den İstanbul'a, Fetih, Fatih, Ayasofya

24 Saat Müslümanca Yaşam -Edep Risalesi-

İslam Evinde Çocuk Terbiyesi

Küresel Krizden Çıkış: İslam İktisâdı

İslam Hukûku İftiralar-Cevaplar

Son İslam Devleti Osmanlı'nın Ufkunda

Babamın Hatıralarıyla Yakın Tarih

Arapça Kitapları;

المقالات النهضوية في الفكر والدعوة

نحو راية الإسلام

حركة القرآنيين في ميزان القرآن الكريم

اسمعي يا أمة

İngilizce Kitapları;